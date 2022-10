Circus Brussels verbaast twee keer op eerste speeldag: winst tegen Kangoeroes en komst van Jonathan Tabu

In de eerste helft had Circus Brussels het niet onder de markt met de Maneblussers. Kangoeroes ging met een 34-39-bonus de kleedkamers in. Na de rust ging het aanvankelijk van kwaad naar erger voor de thuisploeg. Mechelen liep zelfs elf punten uit. Een technische fout van ex-Brusselaar Jonas Foerts en drie punten van Proleta zorgden voor de kentering. De thuisploeg plaatste een 23-4-tussensprint en won uiteindelijk verdiend met 81-73. eerste missie geslaagd.

Prestatie van de hele ploeg

Coach Jean-Marc had lovende woorden voor zijn hele team. “De drie punten van Proleta waren inderdaad een keerpunt. Voordien had ik een heel fysiek Kangoeroes aan het werk gezien. Onze voorbereiding op deze match verliep chaotisch. Door allerlei omstandigheden raakte onze kern pas tien dagen voor het begin van de competitie voltallig. Uiteraard zijn er dan nog niet veel automatismen aanwezig.”

“Mechelen pakte uit met verschillende defensieve systemen. Gezien de beperkte voorbereiding was het moeilijk voor ons om daar op te anticiperen. Deze eerste overwinning is de verdienste van alle spelers. Ik zag bankzitters die hun ploegmakkers luidruchtig ondersteunden. Het negatieve is inderdaad verleden tijd. Brussels heeft twee moeilijke jaren gekend, maar nu is er weer positivisme. Hier kunnen we op bouwen.”

Komst van Tabu

Uiteraard kwam ook Jean-Marc Jaumin terug op stunttransfer van Circus Brussels. “Ik ben het bestuur van de club dankbaar voor de inspanningen die ze hebben geleverd. De komst van Tumba was al een exploot. Kevin zal wekelijks geen dertig punten scoren, maar is zeer nuttig. Daar komt nu nog eens de komst van Jonathan Tabu bij. Het is fijn om vast te stellen dat hij ons vertrouwt en wil helpen. Intussen hebben we toch maar mooi de vicekampioen van vorig seizoen verslagen.”

Brussels: Llorente 10, Zylka 22, Hazard 6, Pipiras 4, Tumba 4, Gutenius 6, Tabu-Eboma 12, Ekamba 13, Proleta 4.

Mechelen: Davis 13, Mukubu 8, Fobbs 15, Thomas 2, Aririguzoh 8, Loubry 11, Van Buggenhout 5, Kotrulja 2, Foerts 9.

Quarters: 22-16, 34-39, 63-53, 81-73.



