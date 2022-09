Circus Brussels mikt met nieuwe ploeg op plaats bij Elite Gold in BNXT League

Eer, wie eer toekomt. Sinds de komst van coach Jean-Marc Jaumin, mag Brussels weer met opgeheven hoofd voorwaarts kijken. Akkoord, de tegenstand in de Silver League was na Nieuwjaar niet altijd even sterk. Toch werden er stappen voorwaarts gezet. Het bestuur had gekozen voor het aantrekken van Europese spelers in plaats van Amerikaanse importspelers. Twee jaar geleden had men negatieve ervaringen gehad met Amerikanen. De keuze voor Europeanen gaat verder. Met de nieuwe groep ambieert men bij de club een plaats bij de top vijf. Dat komt overeen met een plaats bij de Elite Gold.

Nieuwkomers

Nogal wat nieuwkomers moeten Circus Brussels – het is positief dat de club opnieuw een hoofdsponsor kon voorstellen bij het begin van het seizoen – de komende maanden een nieuw elan geven. Ferdinand Zylka komt uit de Duitse tweede klasse. De ex-speler van Giessen scoort vlot. Vorig seizoen was hij goed voor gemiddeld 19 punten. William Gutenius is een negenentwintigjarige Zweed die op positie vier en vijf kan gebruikt worden. Hoewel hij naar de ring gaat, beschikt hij ook over een degelijk driepuntshot. Gutenius heeft een echte winnaarsmentaliteit. Rytis Pipiras kreeg een Litouwse scholing. Domagoj Proleta was de laatste aanwinst. De Kroaat moet heersen onder de borden. Daarnaast kon het contract van spelmaker Sergio Llorente uiteindelijk toch vernieuwd worden. De meest opmerkelijke transfer deed Brussels op de Belgische markt. Met Belgian Lion Kevin Tumba werd een hoofdvogel afgeschoten, waar menig clubleider naar opkeek.

Jonge talenten

Naast de buitenlandse routiniers krijgen enkele jongeren andermaal hun kans in de hoofdstad. Joel Ekamba en Elijah Tshibangu kennen de club al langer. Thibault Tshienda-Baloji zal met een dubbele licentie ook voor Bavi Vilvoorde uitkomen. Seppe Vangindertael (18), Alexis De Vreught (17) en Ange Miakangamane (20) mogen dit seizoen als jonge talenten proeven van het werk bij de eerste ploeg. Van dit drietal wordt in de eerste plaats verwacht dat ze zich verder blijven ontwikkelen. Belangrijk daarbij is de aanwezigheid in de ploeg van Terry Deroover en Louis Hazard. Beide ervaren landgenoten moeten de jonge garde mee op sleeptouw kunnen nemen.

De kern

De volgende spelers behoren tot de kern van Brussels: Thibault Tshienda-Baloji (Belg, 17, 2m07, center), Ferdinand Zylka (Duitser, 24, 1m91, 24, guard), Rytis Pipiras (Litouwer, 27, 2m01, forward), William Gutenius (Zweed, 29, 2m06, forward), Domagoj Proleta (Kroaat, 24, 2m07, center), Kevin Tumba (Belg, 31, 2m09, center), Louis Hazard (Belg, 28, 1m99, forward), Sergio Llorente (Spanjaard, 32, 1m88, pointguard), Terry Deroover (Belg, 31, 1m78, pointguard), Joël Ekamba (Belg, 21, 1m93, guard), Elijah Tshibangu (Belg, 20, 1m91, forward).