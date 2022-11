Circuit Zolder stelt mooie kalender Belcar 2023 voor, 24 Hours of Zolder weer einde augustus

“2022 was inderdaad het seizoen van de omwenteling, terwijl 2023 een evolutie van 2022 wordt”, weet Algemeen Directeur van Circuit Zolder, Harry Steegmans. “Dat wil evenwel niet zeggen dat we stilstaan. We opteren in 2023 voor vijf meetings, met evenwel langere races van 180 minuten tijdens het New Race Festival en de verplaatsing naar Spa, begin juni. Daar racen we opnieuw in een weekend van de RAC Spa, van onze wedstrijdleider Pierre Delettre. Zoals op het einde van vorige eeuw en in de jaren 2000 ook het geval was, zal het gaan om een wedstrijd op zaterdagavond.”

24 Hours of Zolder blijft hoogtepunt seizoen

“Wat volgt is de 24 Hours of Zolder tijdens het weekend van 26 en 27 augustus en we gaan er alles aan doen om er een nog groter autosportfeest van te maken dan dit jaar al het geval was. Het spreekt voor zich dat de 24 Hours of Zolder voor ons het hoogtepunt van het seizoen vormt. De datum eind augustus sluit aan bij de traditie en is uiteraard ook het gevolg van de verschuivingen op de kalender, als gevolg van de nieuwe datum van de Grand Prix F1, nu tijdens het midden van de zomervakantie. Vervolgens mogen de teams zich eind september opmaken voor een verplaatsing naar Oschersleben. We racen daar samen met de populaire NASCAR Euro Whelen Euroseries, een kampioenschap dat dan weer midden oktober richting Limburg komt en er mee het kader van onze seizoensfinale vormt . De finale is een race van 125 minuten. Ik denk dat we daarmee een evenwichtige kalender aanbieden, op mooie circuits, tijdens sterke events en ook goed gespreid, wat maakt dat er tijd genoeg is tussen de wedstrijden om alles goed voor te bereiden.”