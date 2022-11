Circuit Zolder is en blijft enige erkende circuit in Vlaanderen en werkt hard met het oog op de toekomst

Autosport staat al eens ter discussie, maar dat gebeurt maar al te vaak omdat de betrokkenen niet kunnen inschatten welke stappen de autosport vandaag heeft gezet om zich aan de veranderende wereld aan te passen. Dat geldt ook voor Circuit Zolder, dat iedere dag investeert met het oog op meer respect voor de leefwereld van vandaag en morgen. Of het nu gaat om het spektakel op de piste, de activiteiten in de paddock of de beleving op de ruimere site van het Limburgse circuit, het respect voor de leefomgeving staat hoog op de agenda. Bovendien heeft de autosport ook een maatschappelijke voortrekkersrol.

Circuit Zolder is een actief bedrijf dat iedere dag zijn werking evalueert en verbetert, ook als het om materies zoals de leefomgeving, energie of het reduceren van afval gaat. Daarnaast staat Circuit Zolder garant voor heel uiteenlopende vormen van vrijetijdsbeleving van de klassieke autosport tot padel spelen, wandelen of fietsen en komt ook maatschappelijke vorming in diverse vormen aan bod.

“Dat klopt”, vertelt Algemeen Directeur van Circuit Zolder, Harry Steegmans. “Waar het ooit zo was dat een circuit enkel diende om te racen, is onze site vandaag open voor het publiek om te wandelen, padel te spelen en uiteraard ook te fietsen op diverse manieren. We krijgen bijvoorbeeld ook scholen op bezoek voor lessen in veilig fietsen. Uiteraard zijn er ook vaak motoren en auto’s te zien, maar dat kan ook gaan van rijopleidingen van de politie over cursussen defensief rijden tot bedrijfsactiviteiten, zaken die los van gemotoriseerde sporten staan. Dat laatste is uiteraard ook nog steeds belangrijk voor het circuit, maar ook in deze moet ik benadrukken dat Circuit Zolder ook innoveert op vlak van de racerij. Dit jaar hebben we namelijk een eerste volledig elektrisch autosportevenement georganiseerd, terwijl er dit seizoen ook een raceschool (ERA Racingschool) met elektrische wagens op Circuit Zolder van start is gegaan. Last but not least is ook de klassieke motorsport meer dan welkom op Circuit Zolder en ik zou zelfs durven stellen dat een circuit zoals dat van Zolder de perfecte omgeving voor gemotoriseerde sporten is om deze veilig te beoefenen.”

Ook de infrastructuur

Bert Longin is niet alleen zevenvoudig winnaar van de 24 Hours of Zolder, de Brabantse ondernemer is ook Ambassadeur van Circuit Zolder. Hij gelooft dan ook steevast in de aanpak van de Limburgse omloop:

“Ik ben zelf ondernemer in een sector waar we enorme stappen hebben moeten zetten inzake respect voor de leefomgeving en ik vind dat enorm belangrijk, want ik ben zelf vader en grootvader. Ik zie dan ook met plezier dat Circuit Zolder ook hetzelfde doet in die richting. Denk in dat verband maar aan de zonnepanelen op het grondgebied van het circuit, maar ook aan het bannen van plastic bekertjes, de aanleg van een groene bufferzone, het recupereren van motorolie en uiteraard de inzet op de autosport van morgen met elektrische racewagens om zo elektrisch rijden nog meer mainstream te maken, ook bij het publiek van echte autoliefhebbers. Bovendien komt ook de academische wereld racen op Circuit Zolder, met de European Solar Challenge voor zonnewagens, een wedstrijd die ik al tweemaal heb gewonnen.”

Vrouw en man 100% gelijk in competitie

“Daarnaast is er nog een enorm belangrijk maatschappelijk aspect dat ik bijzonder graag in de kijker zou willen zetten. Autosport is een van de weinige sporten waarin vrouwen en mannen zich met gelijke wapen rechtstreeks met elkaar meten. Zo stonden er in augustus van dit jaar niet minder dan vijftien dames aan de start van de 24 Hours of Zolder, iets wat ongezien is in andere sporten waar de competities opgedeeld zijn. Maar ook zien we, zowel lokaal als internationaal steeds meer vrouwen op technische posten in raceteams en ook dat vind ik maatschappelijk een sterk signaal. Autosport is klaar voor morgen en dat bewijst Circuit Zolder elke dag!”