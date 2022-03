Circuit Zolder gaat elektrisch en ontvangt Limburgse raceserie

AutosportOp 8, 9 en 10 juli ontvangt Circuit Zolder het eerste full elektrische autosportevenement uit zijn geschiedenis, met bovendien een heus Salon voor elektrische wagens. Bovenaan de affiche staat de Belgische manche van de FIA ETCR, een competitie voor elektrische toerwagens, maar ook de elektrische eenzitters van de ERA Series Europe 2022 zullen er racen. Dat kampioenschap heeft zijn basis, net als het circuit uiteraard, in Limburg. Tijdens het raceweekend kan het publiek ook kennismaken met de elektrische auto’s die vandaag op onze wegen te zien zijn, want heel wat constructeurs zullen drie dagen lange present tekenen om hun auto’s in de kijker te zetten.

Elektrische autosport is geen verre droom meer, maar een echte realiteit. Circuit Zolder is een circuit met een schitterend verleden, maar het Limburgse asfalt wil ook morgen nog een belangrijke rol in de autosport spelen. Met die missie in het achterhoofd opent Circuit Zolder op 8, 9 en 10 juli zijn deuren voor de elektrische auto en de elektrische autosport.

Harry Steegmans, Directeur Circuit Zolder, geeft tekst en uitleg: “We werken inderdaad hard aan de toekomst van het circuit en naast de traditionele afspraken zoals de Europese NASCAR of de 24 Hours of Zolder en ook de terugblik op het verleden met onze Historic Grand Prix, kijken wij ook naar morgen. Die blik op de toekomst zetten we nu ook in feiten om, want we gaan op onze omloop elektrisch racen. Op 8, 9 en 10 juli ontvangen wij zowel de FIA ETCR als de ERA Series Europe 2022, twee raceseries die het zuiver met elektriciteit doen. Bovendien zal Circuit Zolder drie dagen lang in het teken van de elektrische mobiliteit staan, met een heus Salon voor elektrische voertuigen.”

Ook ERA Series Limburgs

Ook de ERA Series Europe 2022 zal dus op Circuit Zolder racen en die serie heeft zijn thuisbasis in Limburg. De ERA Series Europe 2022 is de eerste competitie in de wereld voor instap eenzitters, vergelijkbaar met wat ooit de Formula Ford of Formula Renault voor de traditionele autosport waren. Dieter Vanswijgenhove, Technisch en Business Directeur van het bedrijf met zetel in Zonhoven verklaart: “Inderdaad, wij willen de jonge wolven uit het karting de kans bieden om zich in de kijker te rijden met onze elektrische eenzitters. Onze wagens sluiten aan bij de bekende formules van vandaag, maar dan niet met een verbrandingsmotor, maar wel met een elektromotor van 130 kW of 165 à 170 pk, voor een gewicht van 690 kilogram, rijder inbegrepen. Het format is klassiek, met vrije trainingen en twee kwalificaties gevolgd door twee sprintraces van 20 minuten. Onze kalender telt vijf meetings, vijfmaal in het kader van de FIA ETCR en dus doen wij ook ons thuiscircuit Circuit Zolder aan.”

