Christopher Heyman naar kwartfinale op ITF-tornooi van De Pollepel: “Outdoor én bij warme temperaturen is voor mij de beste combinatie”

tennisVorige week won hij het toernooi van Budva in Montenegro en nu staat Christopher Heyman (ATP 483) in de kwartfinale van het 15.000 dollar-toernooi van De Pollepel in Duffel. Met zeven overwinningen op rij is het vertrouwen dus groot bij de 28-jarige Kempenaar. “Ik voel me fysiek top en mik binnenkort terug op de Challengers”, aldus Heyman.

In februari 2018 bereikte Christopher Heyman met een 258ste plaats zijn hoogste ranking ooit op de ATP-lijst. “Een jaar eerder speelde ik de finale op de Challenger van Andria”, aldus Heyman. “In halve finale versloeg ik toen de Bosniër Mirza Basic die rond de honderdste plaats op de wereldrangschikking stond. Dat blijft toch mijn mooiste herinnering. Bijna op gelijke hoogte plaats ik mijn zege op het vijfsterrentoernooi in mijn thuishaven Mol tijdens de coronaperiode van 2020. Ook dat was een zalige ervaring.”

Met een 483ste plaats op de ATP-lijst moet Heyman nu vanuit de Futures terug doorgroeien richting Challengers. “Ik zakte wat weg door diverse blessures”, aldus Heyman. “Geen zware blessures, maar wel kwaaltjes waardoor je steeds enkele weken out bent. Sedert einde februari ben ik weer helemaal topfit.”

Winst in Budva

Dat hij goed staat te tennissen bewees Heyman vorige week met toernooiwinst in Budva in Montenegro. Het was zijn negentiende carrièretitel op het ITF-circuit. “Het was voor mij de eerste keer in Montenegro en het werd een geweldige ervaring”, zegt Heyman. “Het is een prachtig land. Die ITF-toernooien vormen een motivatie om me telkens opnieuw te bewijzen. Als je de halve finale haalt op een ITF, dan tennis je toch op Challenger-niveau. Op het ITF-circuit moet je trouwens élke match zeer serieus nemen. Het is niet omdat je een stuk hoger op de ranking staat, dat het allemaal vanzelf gaat. Het niveau ligt zeer dicht bij elkaar.”

In Duffel op TC De Pollepel zet Heyman zijn winnende reeks voorlopig verder. Woensdag versloeg hij in de tweede ronde de Duitser Tim Sandkaulen (ATP 1.114) met 6-2, 6-7, 6-1. “Neen, die opeenvolging van matchen vormt geen probleem”, stelt Heyman, die in kwartfinale uitkomt tegen de Luxemburger Chris Rodesch (ATP 1.370). “Volgende week speel ik ook nog het 25.000-toernooi van Aarlen. Het liefst tennis ik outdoor én bij warme temperaturen. Voor de volgende dagen ziet dat er dus goed uit. (lacht) Het is mooi dat Alfonso Gonzalez hier in Duffel een ITF organiseert. Voor opkomende Belgische spelers is dat toch belangrijk. Toen ik opkwam, in 2013-2014, waren er jaarlijks tien à vijftien ITF-toernooien in België. Nu is dat een pak minder.”

Trainen met Tinck

Trainen doet Heyman sedert een klein jaar in het Topsportcentrum van Tennis Vlaanderen in Wilrijk. “Indien hij ter plekke is, train ik met Bertrand Tinck”, besluit Heyman. “Naar het buitenland reis ik altijd alleen, nu in Duffel is Bertrand er bij. Dat is voor mij een meerwaarde. Aan het einde van de zomer hoop ik terug mijn plaats op de Challengers in te nemen. Op korte termijn stel ik me geen bepaalde ranking tot doel, ik wil alleen constant mijn tennis verbeteren.”

