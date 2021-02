Christopher Durkin (STVV): “Een hemelse match”

Durkin leeft ver van huis op een wolk sedert de komst van Peter Maes. “Onder hem is hier alles veranderd”, aldus de gast uit Hampton in Virginia die over een weekje -op 8 februari-pas zijn 21ste verjaardag viert. “Een klassecoach is het, die veel vraagt maar ook veel geeft. Zijn vertrouwen in mij werkt echt aanstekelijk. En wat ik apprecieer is dat hij me constant bijstuurt. Daardoor en dankzij ervaren gasten als De Ridder en Brüls in mijn buurt, speel ik bevrijd. ”

Voetjes op de grond

“We speelden nog maar tien matchen onder de nieuwe coach, maar intussen zijn de puzzelstukjes helemaal in elkaar aan het vallen. Ongelooflijk als je ziet vanwaar wij komen. Waar dit zal eindigen? Ik weet het niet. Toch pleit ik ervoor om de voetjes op de grond te houden. Want zolang we mathematisch niet zeker zijn van het behoud, blijft het opletten geblazen. Al moet ik toegeven dat ik het met deze coach en spelers niet nog een keer zie misgaan. Als we de winnersmentaliteit van tegen Cercle kunnen aanhouden, kunnen we gerust zijn en mogen we misschien stilletjes aan naar boven beginnen kijken.”

Veelzeggend vuistje

Kers op de prestatie was zijn doelpunt natuurlijk. Of hoe Durkin zichzelf een perfect avondje bezorgde. Helemaal van zijn melk leek hij, toen die bal met een vreemde curve achter Didillon binnen ging. Durkin: “Vraag me niet hoe die binnenging. Ik weet het ook niet. Maar wie niet probeert, niet wint, natuurlijk. Onbeschrijfelijk wat er op dat moment allemaal door mij heen ging. Ik dacht aan mijn familie die me altijd is blijven steunen. En bijna tegelijkertijd kwam het in me op om richting de trainer te spurten. Uit dankbaarheid zeker, maar ook omdat ik geen ervaring heb met het vieren van doelpunten (lacht.redactie). Spijtig dat we het in deze coronatijden bij een vuistje moesten houden. Maar zelfs uit dat vuistje sprak veel appreciatie, van beide kanten.”