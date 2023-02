Christophe Witvrouwen en Haasrode Leuven verliezen laatste reguliere competitiematch tegen Maaseik: “Leuk om nog eens te mogen starten”

lotto volley leagueHaasrode Leuven sloot afgelopen zaterdag het reguliere seizoen af met een uitwedstrijd tegen Maaseik. De Leuvenaren wonnen de eerste set, maar gingen uiteindelijk toch met 3-1 de boot in. Een nederlaag zonder gevolgen, want VHL was al zeker van de derde plaats.

“Het was een rare match omdat er zowel voor ons als voor Maaseik niets meer vanaf hing”, zegt Christophe Witvrouwen. “Daarnaast was het wel leuk om nog eens te mogen starten en een hele match te spelen.”

“Ik vond dat we qua spel op hetzelfde niveau waren als Maaseik en dat het verschil op de opslaglijn gemaakt werd. Wij hadden te weinig druk met te veel fouten en zij hadden heel zware druk met weinig fouten. Of ik tevreden was van mijn wedstrijd? Ja, eigenlijk wel. Ik kwam wat traag op gang, maar daarna ging het wel goed. Alleen was mijn opslag ondermaats met vooral veel fouten.”

Champion Play-off

“Hoe ik vooruitkijk? We hebben in het reguliere seizoen gedaan wat we moesten doen: de Champion Play-off gehaald. We werden zelfs derde. Nu moeten we dit elan voortzetten en in de top vier eindigen zodat we zeker zijn van het Europese ticket.”

“We zijn zeker klaar voor die Champion Play-off. We waren al drie of vier weken quasi zeker dat we die gingen spelen en waren daar volop aan het focussen. Het gaat niet evident zijn, omdat het niveau dicht bij elkaar ligt. Dat is ook te zien aan de uitslagen van de reguliere competitie. Iedereen kan van iedereen winnen, dus het zal aankomen op details. Die drie extra punten die we krijgen omdat we derde zijn, zijn zeker mooi meegenomen.”

Klaar voor alles

Witvrouwen heeft stevige concurrentie binnen de ploeg. “Het is natuurlijk niet evident om te concurreren met Hendrik Tuerlinckx. Hij heeft een palmares om u tegen te zeggen, maar dat zorgt er ook voor dat ik des te gemotiveerder ben om de concurrentie aan te gaan. Hendrik is een speler waar ik veel van kan leren en dat probeer ik ook te doen.”

“Welke rol ik wil opnemen in deze Champion Play-off? Ik ben klaar voor alles waarvoor ze mij zouden kunnen gebruiken/nodig zouden hebben. Zolang ik de ploeg maar kan helpen. Ik wil mijn steentje bijdragen wanneer het kan. Zowel ervoor zorgen dat het niveau op training hoog is, als op de wedstrijd spelen/inkomen als opposite of om op te slaan”, besluit Witvrouwen.

