Christophe Walravens met Pepingen-Halle tegen Lyra: “We concentreren ons eerst op het behoud”

Transfers

Aangezien het momenteel nog hoogst onduidelijk is in welke reeks Pepingen-Halle volgend seizoen zal uitkomen, is het ook moeilijk om zich volop in de transfermarkt te mengen. Sportief manager Christophe Walravens geeft een stand van zaken. “We concentreren ons eerst op het behoud. Indien we ons nu te veel zouden focussen op transfers, zou dat de rust kunnen verstoren binnen de kern. Uiteraard blijven we niet langs de zijlijn toekijken, maar op echte inkomende spelers is het nog even wachten. Ik ben ervan overtuigd dat we het kunnen redden. Op Hades pakten we een punt. Het moesten er drie zijn. Op Belisia Bilzen speelden we eveneens gelijk. Daar gaf de tegenstander zelf toe dat ze goed waren weggekomen. Ons verhaal dit seizoen is er een van ‘net niet’. Daar moet in de resterende matchen verandering in komen.”