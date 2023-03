Christophe Walravens gelooft in behoudskansen van Pepingen-Halle: “We hebben alles nog in eigen handen”

VOLLEYBAL CHAMPIONS PLAY-OFFS Lotto League Lou Kindt (Decospan Menen): “Punten­winst tegen Gent kan voor kantelmo­ment zorgen”

Na vier opeenvolgende nederlagen boekte Decospan Menen tegen Lindemans Aalst zijn eerste zege in de Champions Play-offs. Het team van coach Frank Depestele behoudt nog uitzicht op de vierde plaats. In dat opzicht is puntenwinst in de uitmatch van zaterdag tegen Gent meer dan welkom.