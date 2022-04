Christophe Van Heyste (Latem) na 5-2-overwinning tegen Denderhoutem: “Opnieuw een sprankeltje hoop”

Zaterdagavond toonde FC Latem dat het nog steeds van tel is in eerste provinciale. Ondanks een vroege achterstand blikte het SK Denderhoutem met 5-2 in. “We pakten de match perfect aan”, geniet coach Christophe Van Heyste na. “Van stress of druk was geen sprake. Zaterdag zag ik zeer veel goesting, goed voetbal en mooie doelpunten.”

“We voetballen vrank en vrij”, gaat Van Heyste verder. “Met aanvallend voetbal behoren we tot de best scorende ploegen van de reeks. We zitten al heel lang in een moeilijke positie maar het team blijft ervoor strijden. Door de nederlagen van Berlare en Doorslaar hebben we opnieuw een sprankeltje hoop. Dat is de grootste pluim die ik deze groep wil geven.”

Ongelegen vrij weekend

Volgend weekend komt Latem niet in actie. Doorslaar en Berlare, de enige twee resterende concurrenten, spelen een onderling duel. “Het is vervelend dat net nu ons bye-weekend valt in een periode waarin het vrij goed gaat. We hebben volgende week niks in handen en kijken met argusogen naar die match tussen Doorslaar en Berlare.”

“Ook HO Kalken-Elene-Grotenberge is zelfs interessant, want de week erna krijgen wij de leider. Een verplaatsing naar Kalken dat wel of niet kampioen is, dat is een wereld van verschil. Hopelijk hebben we na volgend weekend nog iets om voor te spelen.”

Situatie in nationale

Het doel is om de dertiende plaats, waar Latem nu staat, te vermijden. “Door de situatie in nationale, waar zo goed als zeker een Oost-Vlaamse ploeg zakt, degradeert in eerste provinciale ook de dertiende. Mocht ons dat overkomen zou het zonde zijn, maar we zullen ons niet verstoppen achter wat in tweede of derde klasse gebeurt. Als wij nu in deze positie zitten, hebben we dat aan onszelf te wijten.”

“Het is al positief dat we nog steeds leven. Velen hadden ons een paar maand geleden al volledig afgeschreven, maar we doen momenteel nog altijd mee. Zowel Berlare als Doorslaar zijn nog binnen handbereik. Afhankelijk van dat duel volgend weekend, kan één driepunter uit het laatste tweeluik tegen Kalken en Dendermonde misschien zelfs volstaan.”