Christophe Van Heyste (Latem) kijkt uit naar herstart competitie: “Weinig begrip voor negatieve reacties”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALEMet gemengde gevoelens reageerde voetbalminnend Vlaanderen op de beslissing om het amateurvoetbal midden februari opnieuw op te starten. Christophe Van Heyste, coach van FC Latem, heeft vooral veel zin in de loodzware taak om de rode lantaarn in eerste provinciale te houden.

De kogel is voorlopig door de kerk. Als de trainingen op 15 januari van start gaan, hervat de competitie op 14 februari. “Dat is voor mij een goede oplossing”, reageert Latemcoach Christophe Van Heyste. “Op voorwaarde dat kantines en kleedkamers ook open mogen. In drie maanden met oefenwedstrijden had volgens mij niemand echt zin en de volledige competitie afwerken zou te lang duren. Nu hebben we allemaal perspectief gekregen en weet iedereen wat hem te doen staat.”

“Ik kan maar weinig begrip opbrengen voor al die negatieve reacties”, gaat de coach voort. “We leven nu eenmaal in een speciaal tijdperk, maar we voetballen toch allemaal omdat we het graag doen? Ik ben alleszins blij dat ik als trainer over enkele weken misschien weer op het veld kan staan en dat ik mijn spelers weer een uitdaging kan bieden. Als we aan het einde van de rit één schamel puntje tekort zouden komen voor het behoud, zal ik geen stok zoeken om iemand mee te slaan.”

Ingesteldheid en motivatie

Latem staat puntenloos laatste in eerste provinciale en moet proberen om minstens drie teams achter zich te houden. “We troffen al zware tegenstanders, kenden veel blessureleed en sommige spelers brachten niet wat ze moesten brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat na Nieuwjaar wel zullen doen. Na die nul op vijftien kwam de break niet eens ongelegen om de kopjes leeg te maken, al duurt het nu wel te lang. In de resterende tien wedstrijden zie ik zeker mogelijkheden en ik verwacht ook van mijn spelers dezelfde ingesteldheid en motivatie, anders zitten ze niet op hun plaats en zullen ze niet in actie komen.”

Tien finales

“Afhankelijk van wat er in derde nationale gebeurt, kunnen er zes ploegen degraderen, maar dat hebben wij niet in handen”, aldus nog Van Heyste. “We weten niet welke clubs stoppen of fusies aangaan en bepalen ook niet wat onze concurrenten doen. Wij moeten naar onszelf kijken en krijgen tien finales om Latem in eerste provinciale te houden. Dat is een hele mooie uitdaging waar ik enorm veel zin in heb. We beseffen dat het een ontzettend moeilijke opdracht wordt, maar je bent geen sportman als je die uitdaging uit de weg gaat. Brengen we dit tot een goed einde, dan zullen we als club iets fraais hebben neergezet.”

In de wintermaanden beginnen clubs steevast al aan het huiswerk voor het komende seizoen. Ook bij Latem is dat in dit uitzonderlijke seizoen het geval, met een contractverlenging van Van Heyste als gevolg. “Met de sportieve cel was er afgelopen week al een constructief gesprek over het seizoen 21-22, met allerlei scenario’s in het achterhoofd. We hebben een overeenkomst bereikt om ook volgend jaar als club en coach met elkaar voort te doen, ongeacht of het eerste of tweede provinciale wordt. Binnenkort zullen we ook met onze spelers praten”, besluit de trainer van Latem. “De voorzitter heeft een plan bedacht en zal dat tot in de puntjes afwerken.”

