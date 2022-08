Christophe Van Heyste (FC Latem) tevreden ondanks gemiste kans in de Croky Cup: “Schitterende groep om mee te werken”

voetbalNeotweedeprovincialer FC Latem kwam zondag dicht bij een stunt tegen derde amateurclub Houtvenne in de tweede ronde van de Croky Cup. Na een voorsprong bij de rust kraakte Latem pas diep in de tweede helft: 1-3.

Nadat het reeksgenoot KFC Meetjesland via strafschoppen uitschakelde, bleek de tweede ronde van de Croky Cup het eindpunt voor FC Latem. Ondanks de 1-0 van Timo Roels net voor de rust, bleek KVC Houtvenne uit derde amateur B te sterk in de tweede helft. Ex-prof Joeri Decquevy maakte gelijk vanop de stip en tekende in blessuretijd voor de beslissende 1-3. “Een gemiste kans”, vat coach Christophe Van Heyste samen.

“Ons parcours in de beker was een zeer leuk verhaal met een zure nasmaak. Het doel was de tweede ronde met een leuke tegenstander en een mooie affiche. In plaats van dominant te proberen voetballen, konden we nu eens onder de bal kruipen. We hadden een zeer goed blok met veel mentaliteit en inzet en kwamen net voor de rust op het juiste moment op voorsprong”

Huiswerk goed gemaakt

“Houtvenne was duidelijk beter aan de bal, maar vond geen gaatje tot ze een discutabele maar terechte penalty geven. Hun aanvaller liep weg van doel en kreeg een duwtje van onze verdediger, die de scheidsrechter de gelegenheid gaf om te fluiten. Na de 1-1 schakelde Houtvenne een versnelling hoger en kregen we het moeilijk. Een kwartier voor het einde viel de 1-2 en we waren niet meer bij machte om ons weer in de match te knokken.”

“Zonder die penalty zaten we misschien wel in de derde ronde. Het is een gemiste kans, maar ik kan mijn groep niks verwijten. Ik wil ze vooral een pluim op de hoed steken voor hun werkethiek. Met deze grondig vernieuwde kern is duidelijk dat we ons huiswerk heel erg goed hebben gemaakt. Er hangt een leuke dynamiek. Dit is een zeer leuke groep om mee te werken.”

De Dury van Latem

Van Heyste begint op zaterdag 3 september tegen VK Knesselare aan zijn zesde seizoen bij de Latemnaars. “Ik wil de Francky Dury van FC Latem worden”, lacht de coach. “Dat betekent dat ik tien seizoenen moet blijven. Vorig jaar was niet eenvoudig, maar nu zit er een nieuw elan in de groep. We kijken echt al uit naar de competitie.”

“Zelf wil ik graag voor de promotie spelen, zonder de groep druk op te leggen. We zijn opnieuw in opbouw en willen met deze kern een paar jaar doorgaan. De reeks is bovendien heel erg sterk met ploegen als FC Destelbergen, Merendree, Maldegem, Poesele.. Als ik links of rechts de voorspellingen hoor, wordt er van ons niet zoveel verwacht. In die underdogpositie voelen we ons wel goed.”

Hofman Cup

Tot slot verwoordt de Latemse T1 nog de frustraties van menig voetbaltrainer over de kalender van de Hofman Cup. “Die organisatie moet worden herbekeken. We weten nog niet wie de volgende tegenstander is, mochten we zondag tegen Meetjesland winnen. Met ook nog de B-ploeg in de running is dat een hele vervelende situatie.”

“Spelen we thuis of op verplaatsing? Spelen we zaterdag of op zondag? Hoeveel vrijwilligers zullen we nodig hebben voor de kantine? We zitten met veel vraagtekens die Voetbal Vlaanderen nog niet kan beantwoorden.”

