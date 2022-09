Christophe Van Heyste brengt spektakel met FC Latem: “We amuseren ons”

Wie naar FC Latem gaat kijken ziet goals. Het opende met 3-2 tegen Knesselare, verloor met 4-3 van Lovendegem, klopte Lembeke met 1-3 en won afgelopen weekend met 6-2 van Poesele. “We krijgen complimenten voor de manier waarop we spelen”, aldus coach Christophe Van Heyste. “Maar ik zou het toch liever nog anders zien. Wij mogen zelf nog meer kansen afwerken en wat minder goals tegenkrijgen.

“Zaterdag begonnen we nerveus en kreeg Poesele de betere kansen. Als zij daar efficiënter waren geweest, was de match anders gelopen. Zo kwamen we op Lovendegem bijvoorbeeld heel snel 3-0 achter en konden we geen vuist meer maken. Een nederlaag had niet gemoeten en we kwamen in de slotfase nog bijna gelijk, maar anderzijds heeft Lovendegem die zege niet gestolen.”

Rare reeks

Latem staat na vier speeldagen vierde met negen op twaalf. “Dat is een goede start waar we tevreden moeten mee zijn, want er zijn veel ploegen die in de top vijf willen eindigen. We voelen geen druk, de sfeer is goed en we amuseren ons. De teleurstellingen van op de bank te zitten maken voorlopig nog geen plaats voor onrust. Als we scoren springt de volledige bank recht. De gunfactor is groot. Als coach zie ik dat heel graag gebeuren.”

“Na de heenronde zullen we evalueren of we onze doelen mogen bijstellen, want dit is een moeilijke en rare reeks. Merendree en Maldegem staan onderaan, maar ik ben ervan overtuigd dat we van hen nog iets mogen verwachten.”

Leuke affiche tegen VSV

De komende weken zien er razend interessant uit. Tussen verplaatsingen bij VSV Gent en Maldegem zit een thuisduel tegen titelfavoriet FC Destelbergen, dat als enige team nog foutloos is. “Ik begrijp dat mensen naar die match uitkijken, maar ons op Destelbergen richten is het slechtste wat we nu kunnen doen.”

“We moeten ons eigen ding doen en vooral rekening houden met VSV Gent komend weekend. Dat is een leuke affiche tegen een aantal oude bekenden, waaronder vriend en collega-coach Peter Van Keymeulen. Ondanks enkele afwezigheden zijn zij als promovendus degelijk aan het seizoen begonnen.”

Tweede provinciale A: VSV Gent - FC Latem: zondag 15u