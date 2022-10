Christophe Van Gysel met FC Lebbeke tegen Lille: “Blij dat ik opnieuw kon scoren”

Bij FC Lebbeke wordt er gerekend op de diensten van Christophe Van Gysel (25). De aanvaller lijkt zijn draai gevonden te hebben in de ploeg. Thuis tegen de U23 van KV Mechelen (1-1) scoorde hij de gelijkmaker. “Het was al een tijdje geleden dat ik nog eens raak had getroffen en dat begon een beetje te wringen. Als spits word je toch in de eerste plaats beoordeeld op het aantal doelpunten dat je aantekent. Ik ben blij dat ik opnieuw kon scoren, ergens viel er een beetje een last van de schouders. Bovendien leverde mijn treffer ook nog eens een punt op tegen een sterke ploeg. Dat punt was overigens verdiend, al hadden we het bij momenten ook lastig.”

Nieuwkomer

Christophe Van Gysel is een nieuwkomer in de kern van trainer Tom De Cock. “Ik ben afkomstig van het Waasland. Ik woon in Beveren. De afstand is niet echt een probleem. Er wordt aan carpooling gedaan, maar meestal rijd ik van het werk zelf naar de trainingen. Vorig seizoen was ik actief in Zelzate. De club contacteerde mij met het oog op een transfer. Ik zag het project van Lebbeke wel zitten. Als aanvaller loop ik graag in de ruimte. Momenteel sta ik samen op het veld met Yentl Van De Velde. Dat loopt vlot, we zijn beiden complementair.”

Groeiproces

Christophe Van Gysel is tevreden over de eerste twee maanden van het nieuwe seizoen. “Alles kan uiteraard beter, maar het is een groeiproces. Het gaat om een parcours dat afgelegd moet worden als nieuwkomer in tweede nationale. Week na week merk ik dat er vorderingen worden gemaakt. Momenteel komen we nog te vaak op achterstand, waardoor we het onszelf moeilijk maken. We zouden meer als eerste moeten scoren.”

“Zaterdag wordt het alvast een belangrijke match op Lille. Het gaat om zes punten, vermits de tegenstander een rechtstreekse concurrent is. Wie wint, komt een tijdje onderaan weg. We hebben recent enkele sterke ploegen bekampt. De komende weken volgen er meer ploegen van ons niveau.”

Lees ook: meer voetbal in 2NB