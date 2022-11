Christophe Sercu over Gentse Lottozesdaagse: “Twaalf Vlaamse renners: veel landen mogen ons benijden”

voetbal beker van België Jeugdpro­duct Robbe Demont onder de lat bij Cappellen in bekergala tegen eersteklas­ser Union: “Ik bereid me voor op veel werk”

In competitieverband loopt het even minder vlot voor Cappellen met een twee op negen, maar dat maakt woensdagavond allemaal niet uit. De troepen van Tom Schipper ontvangen dan immers eersteklasser Union in het kader van de beker van België. Een galamatch avant la lettre en niet in het minst voor Robbe Demont. Het 20-jarige jeugdproduct van Cappellen nam na de blessure van eerste doelman Joossens plaats in doel en hem wacht ongetwijfeld een memorabele avond.

8 november