Christophe Sercu over Gentse Lottozesdaagse: “Twaalf Vlaamse renners aan de start: veel landen mogen ons benijden”

Zoals gebruikelijk stelde wedstrijdleider Christophe Sercu in het stadhuis van Gent de twaalf deelnemende koppels voor. “Er zullen twaalf Vlaamse renners aan de start verschijnen”, benadrukte de zoon van wijlen Patrick Sercu. “Ik denk dat veel landen ons dat benijden. We krijgen ook acht debutanten. Wat betekent dat de sportieve toekomst van de zesdaagse verzekerd is. Daarnaast is dit ook een kwaliteitsvol deelnemersveld.”

Drie dagen Kopenhagen

Uiteraard met Keisse-De Buyst op kop. De 39-jarige Keisse komt voor de laatste keer aan de start. Met de elf jaar jongere De Buyst. Beiden sprongen na de voorstelling van de honderdste verjaardag van de Lottozesdaagse in de auto naar Kopenhagen waar ze van donderdag tot en met zaterdag in de Ballerup Arena een driedaagse rijden. Goed om de pistebenen terug te vinden.

“Met Kluge-Reinhardt, regerende Europese kampioenen ploegkoers en in het verleden al twee keer wereldkampioenen in dat nummer, komt in Gent een beresterk Duits koppel aan de start”, verduidelijkte Sercu. “Robbe Ghys en Lindsay De Vylder kennen elkaar als ploegmaats bij Sport Vlaanderen-Baloise en in de nationale pisteploeg heel goed. Ook de Britten Ethan Hayter en Fred Wright komen naar Gent. Zij debuteren hier. Hayter is niet alleen top op de weg, hij hoort ook tot de allerbeste pistiers. Yoeri Havik, wereldkampioen puntenkoers, rijdt met Fabio Van den Bossche. Zij vormen voor het eerst een duo. Fabio zette dit jaar op de weg een grote stap voorwaarts. Tijdens mijn gesprekken rond de vorming van de duo’s voor deze Gentse zesdaagse had ik de indruk dat iedereen met Youri Havik wou rijden.”