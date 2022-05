Christophe Scheire (Wielkeszuigers Schellebelle): “Kasseien Koningstraat uitdaging om eens te doen”

Vermoedelijk krijgen DSM (Lorena Wiebes) en Liv Racing Xstra (Rachele Barbieri) zaterdag vooral concurrentie van het Italiaanse continentale team Valcar Travel & Service. De Italiaanse Chiara Consonni, winnares van Dwars door Vlaanderen, zit in de selectie. Net als Silvia Persico, recent derde in het eindklassement van de Luxemburgse rittenkoers Festival Elsy Jacobs.

Slechte kasseien

De rensters zullen zaterdag kennismaken met de kasseien van de Koningstraat in Uitbergen. De strook van 1,2 kilometer lag vroeger in de finale van Omloop Het Nieuwsblad. “Die kasseien liggen er slecht bij, een uitdaging om die strook eens te doen”, verduidelijkt Scheire, voorzitter van Wielkeszuigers Schellebelle. “Ik heb een tijd gezocht naar een geschikt parcours. Met de Schelde en een spoorweg in de buurt is het niet evident. Eerst dacht ik langs het Donkmeer te rijden. Met de kasseien die we vorig jaar deden, maar dan moest ik nog altijd een overweg dwarsen. Uiteindelijk kwam ik op een ronde via Wetteren, Laarne, Kalken en Overmere. Met de kasseien van de Koningstraat.”