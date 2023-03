Christophe Pieyns en SK Londerzeel gastheer voor subtopper Bocholt: “Proberen opnieuw winnaar van het weekend te worden”

“Ondanks de 0-1 zege op Diegem hebben we de punten nog altijd nodig”, opent Pieyns. “Daar zijn we ons van bewust en het zal knokken worden tot de slotspeeldag. Feit is wel dat we onszelf wat meer ademruimte hebben geschonken door die driepunter afgelopen zondag. Zeker omdat de ploegen onder ons vorig weekend allemaal punten lieten. Daarom hopen we om deze speeldag opnieuw de winnaar van het weekend te zijn.”

Details maakten het verschil

“De match op Diegem was zoals wel vaker een gesloten partij”, blikt de middenvelder nog even terug op vorig weekend. “Het moest meer op karakter gebeuren en ik denk dat we een mooie collectieve prestatie leverden. Het is dan inderdaad veelzeggend dat het enige doelpunt er kwam na een schitterende vrije trap van onze kapitein Dellevoet want veel kansen waren er niet. Details maakten het verschil en die vielen nu eens in ons voordeel uit.”

Pieyns en maats pakten zo vier op zes tegen Diegem en Sporting Hasselt, ploegen uit de subtop. De trend uit de heenronde van meer punten te pakken tegen de hoger gerangschikte ploegen lijkt zich weer te herhalen. Al zal daar in Londerzeel niemand van wakker liggen op dit moment: “Het is inderdaad iets vreemds dat het beter lukt tegen ploegen bovenin, maar een verklaring heb ik daar niet meteen voor. Als we het nu terug kunnen herhalen, zou ik daar meteen voor tekenen. Want uiteindelijk maakt het niet zoveel uit tegen wie we winnen, als we maar winnen. En dat hebben we dit seizoen te weinig gedaan. Ook weinig verloren, zeker in 2023, maar met draws schiet je ook niet veel op. Laat ons daarom al maar eerst proberen Bocholt te kloppen. Geen evidentie want dat is toch altijd een sterke ploeg en aangezien ze de voorbije twee matchen verloren, zullen ze wel iets recht willen zetten.”

Nieuwe wind

Zelf trekt Pieyns na vijf seizoenen de Londerzeelse deur dicht op het einde van het seizoen voor reeksgenoot Lebbeke: “Ik heb vijf jaar gespeeld voor het eerste elftal en dat is natuurlijk niet weinig”, pikt Pieyns in. “Ik heb hier ook altijd graag gespeeld en ik vind Londerzeel ook een mooie club. Ik blijf dan ook supporter. Maar ik voelde dat het op mijn 25e tijd werd voor een nieuwe wind in mijn carrière. Lebbeke wil op termijn een stabiele club in tweede nationale worden en daar hoop ik mijn steentje toe bij te dragen. Een beetje zoals Londerzeel eigenlijk. Hopelijk gaan we mekaar volgend jaar tegenkomen want dat zou dan betekenen dat beide ploegen in de reeks blijven. Daar zou ik meteen voor tekenen.”

Transfernieuws

Na Quentin Van den Steen van Tempo Overijse heeft de club nog twee transfers gedaan richting komend seizoen. Van reeksgenoot Diegem Sport maakt de 21-jarige Ali Barkellil de overstap. Barkellil is een aanvallende middenvelder/spits die al zijn ganse leven voor Diegem speelt. Nathan Mingiedi is dan weer een 25-jarige centrale middenvelder die momenteel aan de slag is bij KSV Oudenaarde, uitkomend in de andere reeks in tweede nationale. Mingiedi kende zijn jeugdopleiding bij Sporting Lokeren en was nadien twee jaar actief bij Hamme vooraleer hij in 2020 naar Oudenaarde trok. Voorts raakte bekend dat Dennes De Kegel en Matthijs Vergeylen hun overeenkomst bij Londerzeel hebben verlengd. Zij treden hiermee in de voetsporen van Dellevoet, Meseure, Van Den Bogaert, Siebens en Taqi.