Christophe Pieyns en SK Londerzeel gastheer voor Lille United: “Huidige reeks zo lang mogelijk zien door te trekken”

Niet verwonderlijk, want bij SK kunnen ze stilaan echt wel van een thuisreputatie spreken. Met dertien op eenentwintig staan ze op dit moment op plaats twee qua behaalde punten in eigen stadion. De laatste drie matchen werden zelfs allemaal gewonnen: “Dat is wel een beetje opmerkelijk, want de voorbije seizoenen was het vaak andersom”, opent het Londerzeelse jeugdproduct. “Toen pakten we meer punten buitenshuis. Hoewel we natuurlijk elke match willen winnen, is het wel mooi dat we zo onze supporters iets kunnen teruggeven.”

“Of er een specifieke verklaring is waarom het thuis beter loopt, durf ik niet eenduidig beantwoorden. Thuis spelen we natuurlijk op kunstgras en de matchen waar we punten lieten zoals Racing Mechelen, Turnhout en Lebbeke werden allemaal op echt gras gespeeld. Dat kan natuurlijk ook een rol spelen.”

“Al denk ik wel dat gesteld mag worden dat we algemeen gezien in een goede flow zitten”, gaat Pieyns voort. “Niet alleen thuis. Zo pakten we afgelopen weekend een punt op Hasselt. Toch één van de betere ploegen uit de reeks en eentje waar we het altijd lastig tegen hebben. Op voorhand hadden we daar voor een punt getekend dus we keerden tevreden huiswaarts. En konden onze reeks zo gewoon doortrekken. Met veertien op eenentwintig en zeven op negen in de laatste drie matchen zijn we gewoon heel goed bezig.”

Mentale klik

“Ik denk dat we na het mindere begin van het seizoen op een gegeven moment een mentale klik hebben gemaakt. En sinds we in een 3-5-2-formatie spelen draait de ploeg ook gewoon beter. Dat zie je niet alleen aan ons spel, maar zeker ook aan de resultaten. Na de nederlaag op Racing Mechelen hebben we ook de kopjes niet laten hangen en hebben we de draad gewoon weer opgepikt.”

Uitstraling

Met die zeven op negen staan jullie ook mee bovenin in de strijd om de tweede periode. “Dat is inderdaad een mooi gegeven, maar geen doel op zich. Uiteindelijk zijn het nog zeven matchen. We blijven het match per match bekijken en dan zien we wel. Als dat tot een eindronde leidt, gaan we dat zeker niet laten schieten. Want dat zorgt toch voor een bepaalde uitstraling. Niet alleen voor de club, ook als speler. Maar laat ons dus eerst maar proberen deze reeks zolang mogelijk zien door te trekken.”

