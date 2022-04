Christophe Martin Suarez (SV Belisia): “Pijnlijke nederlaag door de vele kansen die we niet konden verzilveren tegen Cappellen”

“We begonnen sterk aan de partij”, zei een ontgoochelde thuiscoach Luc Nilis vlak na de wedstrijd. “Halverwege kwam Cappellen beter in de wedstrijd en scoorde de verdiende gelijkmaker. Op het middenveld verloren we toen de grip. Na de rust dwongen we Cappellen met de rug tegen de muur, maar een karrenvracht aan kansen konden we niet verzilveren. Wie de kansen niet afmaakt, krijgt het deksel op de neus.”

Belisia was inderdaad sterk uit de startblokken geschoten met de alleen doorgebroken Jeffe Landuyt, die foutief werd afgestopt. Volgens Luc Nilis cruciaal voor de rest van de partij, want Cappellen had daar met tien man moeten komen te staan. Nog geen tien minuten gespeeld en na een lage voorzet van Brants kon Martin Suarez knap de bal aannemen en meteen in de verste hoek deponeren. Op het kwartier een heerlijk dribbelnummer van La Mantia en doelman Joossens kon onheil voorkomen.

Sterk Cappellen

Halverwege de eerste helft kwam Cappellen in de partij. Kreeg meer grip op het middenveld en Nöstlinger met een pegel dwong Cascio tot een knappe reflex. De gelijkmaker hing in de lucht en kwam er ook. Na een hoekschop werd de bal voor doel gekopt en daar kon Nöstlinger met een buffelstoot doelman Cascio te grazen nemen. Bij die fase blesseerde de doelpuntenmaker zich en moest even later worden vervangen.

Na de rust kwam Belisia scherp uit de kleedkamers. La Mantia van dichtbij, een schitterende redding van Joossens in hoekschop. De druk bleef aanhouden met dreiging van Martin Suarez en Wijnen. Vooral Tiemen Wijnen kreeg tot twee keer toe van dichtbij het leder niet voorbij Joossens. Dan claimde de thuisploeg een strafschop na een duwfout op Wagemans, maar ref Boogaerts zag er geen graten in. Of het strafschop was? “Dat laat ik in het midden", aldus Nilis, maar die rode kaart had altijd moeten vallen na die fout op Landuyt.

Een kwartier voor tijd sloeg Cappellen dodelijk toe. Mooie actie van Walen De Keyser, na een assist van Meutens en beheerst in de verste hoek binnen. Koude douche voor Belisia, maar met de steun van het publiek ging de thuisploeg gretig op zoek naar de verdiende gelijkmaker. Het werd een namiddag vol pech, want een afstandsschot van kapitein Paulus ging tegen de paal en Martin Suarez zijn knal strandde op de dwarsligger. In de slotminuten trok doelman Cascio mee in de aanval, maar het was Kil die alle twijfels weg nam.

Sterke Christophe Martin Suarez

“Een pijnlijke nederlaag die we niet verdienen”, stelde de hardwerkende spits Martin Suarez. “Een gelijkspel was verdiend geweest. Want laten we ook eerlijk zijn dit Cappellen is een stevige ploeg. Een dipje na de 1 op 6? In Londerzeel moesten we het stellen zonder een vijftal sterkhouders. Ach, er is geen man overboord. We hebben op drie wedstrijden van het einde ons lot in eigen handen om vierde te eindigen en de eindronde te spelen. We dwingen kansen af en de rest komt weer op zijn pootjes terecht. Aan de groep om recht te veren volgende week met de verplaatsing naar City Pirates.”

