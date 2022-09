Christophe Martin Suarez (Belisia): “Twee doelpunten scoren is mooi, drie punten pakken blijft belangrijker”

Belisia had het tegen de kleine dribbelaartjes van Pepingen-Halle verre van gemakkelijk. Nochtans had de confrontatie een heel andere wending kunnen nemen, mocht Tiemen Wijnen in het aanvangskwartier één van zijn twee mogelijkheden hebben benut. “Klopt wel natuurlijk omdat we toch veel energie staken in het najagen van een vroege openingstreffer”, aldus Martin Suarez. “Nadien heeft Wijnen evenwel zijn grote waarde voor dit team dik in de verf gezet, want het was tot tweemaal toe de man van de assist bij mijn goals. Het doet deugd om hier nog altijd bij deze ploeg te zitten, nadat de onderhandelingen in het tussenseizoen wat aansleepten. De club heeft me vorig seizoen bij mijn komst goed opgevangen en dat ben ik nooit vergeten. Ik voel me hier thuis, geniet het vertrouwen van de trainersstaf en kan me heel goed vinden in onze manier van spelen”, aldus de centrumspits, die niet alleen zondag tweemaal scoorde, maar bovendien begin volgend jaar ook voor het eerst papa wordt.