Christophe Martin Suarez (Belisia) na zijn twee doelpunten in topper tegen Hoogstraten: “We hebben dit toch vooral als groep neergezet”

Christophe Martin Suarez, auteur van twee doelpunten in de topper, had meteen woorden van lof. Niet alleen voor tegenstander Hoogstraten, maar ook voor de collectieve prestatie van zijn eigen team. “Dit is een tegenstrever die je elke week wil bekampen, omdat het zulke matchen zijn waarin beleving, spankracht en doelpunten wellicht altijd zullen te noteren zijn. Mijn twee doelpunten zijn leuk voor de statistieken, maar op zich vind ik dat wij onszelf als team enorm sterk hebben neergezet.”

Coach Luc Nilis had na afloop begrijpelijk de voldoening van een sterke prestatie van zijn team. “Onderschat ons optreden zaterdagavond niet tegen een Hoogstraten dat voor mij het best voetballende team van de reeks is en blijft. Dat wijzelf dan op een gave manier deze tegenstander kunnen opzij zetten, doet ongelooflijk goed. Vooral de manier waarop, met een sterk aanvangskwartier waarin we allicht tot 2-0 hadden moeten uitlopen, doet deugd. Ook de reactie in het wedstrijdslot na de gelijkmaker van Hoogstraten en de manier waarop we dan de winnende treffer in het netje leggen, daar kan je als trainer toch alleen maar van genieten. De grote winnaars lijken me dan ook de toeschouwers”, geniet Nilis duidelijk na van een twaalfde opeenvolgende match zonder nederlaag.