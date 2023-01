Christophe Martin Suarez (Belisia): “In de kleedkamer maken wij ons nog niet druk over een eventuele titel”

Nochtans kwam de driepunter tegen de Antwerpenaars er niet zonder slag of stoot. De gasten hielden het achterin lange tijd goed gesloten. “Dat klopt ook wel. Vergeet niet dat er bij hun ook een aantal goede voetballers bijlopen. Het was dus zaak om niet in de val te lopen. Wij kregen veelal het balbezit opgedrongen, maar konden daar in de eerste helft naar mijn gevoel iets te weinig mee te doen. Het openingsdoelpunt van Falke Vandecaetsbeek op slag van rusten, kon echter op geen beter moment vallen. We wisten bij de pauze dat zij in dat vierde kwartier zouden aandringen. Konden we dat overleven, dan zouden er allicht nog kansen volgen voor ons, pepten we onszelf op. En zie, dat scenario klopte ook volledig. Ik scoor zelf het tweede doelpunt en zette luttele minuten later maatje Alessio Allegria op weg naar de 3-0. Ik moet ook onze tegenstrever feliciteren trouwens. Een mooi elftal met voetballende intenties ook en dan gaan spektakelwaarde en spankracht de hoogte in”, rondt Martin Suarez zijn wedstrijdanalyse af.