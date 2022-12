Christophe Kerkhove pakt zijn tweede titel in BK Rally Historics in tien jaar

autosportHet is meer dan ooit een mooi verhaal dat menigeen verrast heeft, want de Belgische kampioen in de categorie Historic Rally 2013, Christophe Kerkhove, leek de competitie vaarwel te hebben gezegd. Net geen tien jaar geleden won hij de titel in zijn prachtige Porsche 911 ST, en ondertussen leek hij de fakkel aan zijn zoon Arthur te hebben doorgegeven. Op zijn 52 bleef de passie voor de sport evenwel intact en na een comeback begin dit seizoen is een tweede nationale titel een feit.

Het seizoen 2022 van het Belgian Rally Championship verliep eigenlijk in twee tijden. Christophe Kerkhove maakte zijn comeback met de Porsche 911 ST, nam het eerste deel van het seizoen voor zijn rekening en won de klasse HBRC in de South Belgian Rally, naast twee mooie top vijf-klasseringen in de Rally van Haspengouw en de TAC Rally.

“Het vervolg was moeilijker, want in de Rallye de Wallonie ging de versnellingsbak stuk en in de Sezoensrally de krachtbron”, legt Christophe Kerkhove uit. “Voor de Porsche 911 was het seizoen afgelopen. Ik startte niet in Ieper en veranderde vervolgens het geweer van schouder, met de Ford Escort Mk2 van mijn zoon Arthur voor de rest van het seizoen. De Ford is evenwel minder krachtig dan de Porsche en dus dienden we op regelmaat en betrouwbaarheid te mikken.

Op regelmaat

Resultaat: een vierde plaats in de Omloop van Vlaanderen, een negende stek in de East Belgian Rally, een top vijf in de Rallye du Condroz-Huy en het podium tijdens de seizoensfinale, de Spa Rally. De kers op de taart was uiteraard de tweede titel in de categorie Historic in het nationale rallykampioenschap.

“We hadden na onze afwezigheid in Ieper de leiding in het kampioenschap verloren, maar die veroverden we na de Omloop van Vlaanderen weer terug”, vertelt de nu tweevoudige Belgische kampioen. “Zoals ik had gehoopt, maakten consistentie en de betrouwbaarheid het verschil en ik maakte er een erezaak van om met deze historische wagens een goed resultaat op te tekenen. Bij elke wedstrijd lieten we zien dat we snel konden zijn, maar in de optiek van een tweede titel kozen we in de tweede helft van het seizoen ook voor een verstandige aanpak die de regelmaat centraal stelde. Na negen jaar afwezigheid op het hoogste podium, kunnen we spreken van een winnende comeback.”

