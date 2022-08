Christophe Janssens (SK Deinze): “Coach wil dat we de nul houden: we werken veel meer op het defensieve”

“We hebben in de tweede helft wel wat defensiever gespeeld”, blikte Janssens terug naar de openingswedstrijd. “Omdat er voor de rust tussen de linies wat te veel ruimte lag. De thuisploeg kreeg in de eerste helft één goeie kans, na de pauze ook één. De beste mogelijkheid was voor Anderlecht. Wij hadden drie open kansen. Die hadden we moeten afmaken. Na het laatste fluitsignaal had ik een zuur gevoel. Vandaar dat de volgende wedstrijd niet snel genoeg kan komen.”

Vrijdagavond al, opnieuw tegen een beloftenploeg. De jonkies van Racing Genk zakken naar de Dakota Arena af. Zij blikten vorige zondag Lierse Kempenzonen met 4-1 in. “We hebben naar die wedstrijd gekeken”, ging Janssens voort. “Genk won verdiend. Deze beloftenploeg hanteert een ander systeem dan Anderlecht. Ik denk dat het vrijdagavond een totaal andere match wordt.”

Duidelijke coach

Ook SK Deinze lijkt dit seizoen helemaal anders te zullen voetballen dan onder Wim De Decker. Hij koos vaak voor een offensieve aanpak, maar dwong niet altijd het gewenste resultaat af. Lees: twaalf puntendelingen op 28 partijen. “Wim De Decker probeerde open te spelen”, aldus Janssens. “Het accent lag op meer doelpunten maken dan de tegenstander. Nu werken we veel meer op het defensieve blok. De nul proberen houden en counteren, dat is het accent van onze nieuwe coach. In de kleedkamer is onze trainer daarover heel erg duidelijk. Jawel, we verstaan hem goed, we weten heel goed wat hij wil.”

Voor een club die na 22 speeldagen binnen de top zes wil staan, zou het handig zijn de eerste thuismatch van het seizoen met drie punten af te sluiten. Dan zijn de oranjehemden mee in het eerste deel van het klassement. En kan met vertrouwen de derde speeldag, een thuismatch tegen Virton, aangepakt worden. “We sleutelen nog aan de automatismen”, vroeg Janssens geduld. “Zoiets heeft tijd nodig, we zijn pas zeven weken samen. Inderdaad, Lennart Mertens is hier niet meer, Mamadou Koné is een ander type. We moeten ons aanpassen aan de nieuwe jongens.”

