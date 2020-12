Christophe Descamps (Sparta Heestert) stopt eind dit seizoen: “Het is mooi geweest”

Voetbal Vlaanderen maakte deze week de kalender voor de doorstart van de competitie bekend. “Volgens mij gaat de competitie niet meer hervatten”, aldus Christophe Descamps. “De kans is heel klein. Om de clubs te beschermen tegen het coronavirus zou het niet slecht zijn dat het met de competitie is afgelopen. Als we in februari dan toch weer moeten voetballen, vraag ik me af hoe mijn lichaam op mijn leeftijd gaat reageren na zoveel maanden stilliggen.”

“Pas op, het is niet zo dat ik nu ergens last heb. Ik ben eerlijk geweest naar mijn club toe. Veronderstel dat de competitie niet meer hervat en we dus opnieuw starten in september maar het voor mij maar half gaat, dan komt Sparta Heestert in de problemen. Met Gilles Vercruysse trok men een redelijk beloftevolle doelman aan. Het is tijd voor de jonge gasten.”

Quote Ondertus­sen sta ik 24 jaar onder de lat in het eerste elftal. Ik speelde zesmaal kampioen en promoveer­de tweemaal via de eindronde Christophe Descamps

“Ik begon bij de jeugd op mijn zevende. Op mijn zestiende debuteerde ik in het eerste elftal van het toenmalig SK Gullegem. Een jaar later werden we kampioen. Ondertussen sta ik al maar liefst 24 jaar onder de lat in het eerste elftal. Het is mooi geweest. Ik speelde zesmaal kampioen en promoveerde tweemaal via de eindronde. Toen FC Gullegem opnieuw begon in vierde provinciale was ik er ook bij. We speelden vier keer op rij kampioen. Nadien volgde vijf jaar Eendracht Wervik. We speelden kampioen in eerste provinciale en ik werd er door de supporters verkozen tot Gouden Schoen. Met Maxim Vandamme werkte ik er onder een topcoach. Nadien vertrok ik naar Sparta Heestert. Ik beschouw het als een eer om voor deze club te mogen spelen.”

Christophe Descamps heeft een pak ervaring en hoopt op een kans als keeperstrainer. “Ambitie om ergens hoofdtrainer te worden heb ik absoluut niet”, zegt hij. “Het was een moeilijke beslissing om te zeggen dat ik ga stoppen en dat is het nog altijd. Ik zal het missen, zeker weten. Er komt een andere levensstijl aan.”

