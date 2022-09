Christophe De Keyser pakt zilver op EK halve triatlon in uitgeregend Bilbao: “Zat verkleumd op de fiets”

In de halve marathon ging De Keyser voorbij Bogen, maar Benito kwam sterk opzetten vanuit de achtergrond en liep uiteindelijk nog een paar minuten uit. De Spanjaard pakte zo voor eigen volk het Europese goud in 3u41’34 met net geen vijf minuten voorsprong op Christophe De Keyser. Onze landgenoot pakte het zilver in 3u46’11. De Duitser Bogen pakte met een tijd van 3u47’16 het brons. Onze landgenoot Thomas Van Halst werd negende in 3u50’32.

Tevreden

Na afloop was De Keyser best tevreden met de zilveren plak. “Ik ben hier eigenlijk wel zeer opgetogen over omdat dit een fysiek en mentaal bijzonder zware wedstrijd was. De regen kwam met bakken uit de lucht en ik had het heel koud op de fiets. Ik was zo verkleumd dat ik mijn normale wattages niet kon trappen. Hierdoor kon ik me enkel op het einde van dat onderdeel pas echt focussen. Ik was blij dat ik kon beginnen lopen met de kopgroep. Gelukkig warmde ik snel op tijdens het looponderdeel en kon ik nog opschuiven naar een tweede plaats. Dit was het hoogst haalbare. De Spaanse winnaar was echt ongenaakbaar en liep bijzonder sterk”, besluit De Keyser.