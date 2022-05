Christophe De Keyser pakt winst in Ironman 70.3 Marbella: “Van start tot finish aan de leiding”

De Overijsenaar werkte onder de Spaanse zon een quasi perfecte race. Na het zwemmen kwam hij als koploper uit het water, samen met de Zweed Alexander Berggren. De Keyser was echter sneller bij de fietswissel en reed na enkele kilometers fietsen alleen op kop. De Belgische triatleet gaf zijn voorsprong nadien niet meer uit handen. Even ontspannen zat er evenwel niet in voor De Keyser, die sterk onder druk werd gezet door zijn achtervolgers.

Zo maakte de Amerikaan Chris Leiferman het nog spannend door op vier kilometer van het einde terug te keren tot op 45 seconden van de Belgische leider. De Keyser, voormalig Belgisch kampioen in de sprinttriatlon, bezweek niet onder de druk en finishte uiteindelijk met een voorsprong van 30 seconden op zijn Amerikaanse achtervolger (3u59:26). De Zuid-Afrikaan Bradley Weiss vervolledigde het podium met een tijd van 4u00:38. Louis Naeyaert was de op een na beste Belg in de race. Hij werd negende met een tijd van 4u15:06.

“Deze overwinning bezorgt me een onbeschrijfelijk goed gevoel”, reageerde een uitgelaten De Keyser. “Omdat er hier in Marbella toch heel wat internationale toppers aan de start verschenen, had ik nooit verwacht dat ik voor de eerste plaats zou kunnen strijden. Straffer nog was misschien wel het feit dat ik van start tot finish op kop vertoefde. Door hard bergop te fietsen, ben ik erin geslaagd om de kloof met de achtervolgers te vergroten. Nochtans waren ze met z’n drieën aan het jagen op me. Tijdens het lopen kwam de Amerikaan Lieferman nog opzetten en kon ik me geen minder moment veroorloven. Hopelijk is deze winst het begin van een mooie reeks. Het ijs is nu gebroken”, aldus De Keyser die bevestigde dat hij op 25 juni in Brugge aan de start zal verschijnen. Het wordt trouwens zijn enige wedstrijd dit seizoen voor eigen volk.