Christophe De Keyser opent zaterdag seizoen in Ironman 70.3 van Lanzarote: “Ik hoop op een plek in de top tien”

Het is stilaan het seizoen van moeten voor De Keyser. Na jarenlang op de korte afstand gemikt te hebben met een olympische droom in het achterhoofd, maakte de Vlaams-Brabander vorig jaar de switch naar het langere werk. Hij begon ook halftijds te werken als redder in het zwembad van Overijse. 2021 was lang geen slecht jaar voor De Keyser met onder meer brons in de Europacup van Portugal. “Maar dit jaar moet op de langere afstand de doorbraak komen”, geeft De Keyser toe.

Lanzarote wordt de eerste grote test, maar het echte piekmoment staat pas later op het jaar gepland. “Ik heb nu een intensieve voorbereiding van een twaalftal weken achter de rug. De voorbije winter heb ik hard gewerkt aan mijn fietsen en lopen, want dat was nodig om stappen voorwaarts te kunnen zetten op de langere afstand. Het deelnemersveld hier in Lanzarote is niet min, maar toch hoop ik op een plaats in de top tien. En wie wat er nog mogelijk is als ik een goede dag heb. Maar inderdaad, mijn piekmoment is eigenlijk in september gepland waar ik sterk wil presteren op het EK in het Spaanse Bilboa”, aldus De Keyser.