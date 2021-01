Christophe De Keyser maakt overstap naar halve afstand: “Net niet goed genoeg voor wereldtop op korte afstand”

De voorbije drie jaar heeft hij alles op alles gezet om op de korte afstand (1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen) de wereldtop te bereiken en een olympische selectie af te dwingen. Ondertussen groeit het besef dat die missie net niet zal lukken. De Keyser wil daarom dit seizoen de overstap maken naar de halve afstand (2,5 km zwemmen, 80 km fietsen en 20 km lopen) met het BK in Menen en het EK als voornaamste doelen. “Misschien is er nog een waterkans op de Spelen als reserve”, meent De Keyser.

De voorbije drie jaar investeerde De Keyser veel geld in zijn favoriete sport, maar de return bleef uit. Een topsportcontract zat er nooit in, terwijl hij in 2018 regelmatig de top twaalf haalde in wereldbekerwedstrijden met een zesde plaats als uitschieter. “De constante was er niet”, beseft De Keyser. “In 2019 presteerde ik ondermaats en om kans te maken op een ticket voor de Spelen moet je toch minstens twee jaar op hoog niveau kunnen presteren. In het estafetteteam is er nog een plekje vrij als reserve. De waterkans op Tokyo is er nog, maar het is me momenteel een raadsel hoe we ons daarvoor zullen kunnen kwalificeren.”

En dus is bij de ondertussen 27-jarige Overijsenaar stilaan het besef gekomen om het geweer van schouder te veranderen. “Sinds januari werk ik halftijds als redder in Overijse. Het was niet de makkelijkste beslissing, maar op mijn leeftijd moet je na een tijd wel op zoek naar een manier om een inkomen te hebben. Ik ben heel blij dat ik ben beginnen werken. Het klinkt misschien raar, maar het geeft me de boost die ik wel nodig had. Ik heb gedurende jaren in het buitenland kunnen trainen en racen en heb de hele wereld gezien. Ik was met mijn gat in de boter gevallen. Het is wel wennen om een volledige winter in de koude temperaturen in België te trainen. Maar ik denk dat ik me nu wel realiseer wat voor een mooi leven ik leidde. Mijn nieuwe job geeft me een gevoel van verantwoordelijkheid en een gevoel van planning die ik vroeger minder had”, aldus De Keyser.

Dieselmotor

Ervaring op de langere afstand heeft hij nog niet, want zowel de Iron Lakes als een wedstrijd in het Portugese Cascais werden wegens corona afgelast. “Mijn coaches en trainingspartners hebben altijd al gezegd dat ik goed uit de voeten zou kunnen op de langere afstanden en ikzelf denk dat ook wel. Ik heb meer een dieselmotor, wat betekent dat ik langere inspanningen beter verdraag dan korte explosieve. Ik ben me er wel van bewust dat ik stappen ga zetten in een heel nieuwe wereld. Nieuwe afstanden, nieuwe atleten tegen wie ik ga racen, andere racetactieken, een geschikt voedingsplan, meer een constant tempo aanhouden, ... Het zijn allemaal zaken die ik niet gewend bent”, besluit De Keyser, die het WK Ironman in Hawaï als een verre droom bestempelt.

