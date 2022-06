Christophe De Keyser bestrijdt Belgische top in grootste triatlon van het land: “Mijn enige wedstrijd voor eigen volk”

Na jaren op rij te finishen op de Markt van Brugge en één editie met finish in de binnentuinen van hotelschool Spermalie keert de Triatlon door Brugge terug naar de plek waar het ooit begon. De finish ligt net zoals in de beginjaren tussen de molens aan de Kruisvest. “Zes jaar lang hield de Triatlon door Brugge huis tussen de molens op de vesten, daarna bepaalde de Markt tien jaar het gezicht van de wedstrijd. Dit jaar kiezen we bewust voor een terugkeer naar de oorspronkelijke setting. Zowel voor deelnemers als voor de toeschouwers durven we nu al spreken van de gezelligste triatlon van het land”, klinkt het bij de organisatoren.

Niet alleen de gezelligste, maar de Triatlon van Brugge is ook de grootste triatlon in ons land. Zo’n 1.100 deelnemers starten er individueel, terwijl er 900 deelnemers als trio tegen elkaar strijden. De erelijst in Brugge bevat enkel maar grote namen. Van Marino Vanhoenackter, Frederik Van Lierde, Bart Aernouts, Kenneth Vandendriessche, Pieter Heemeryck tot de winnaar van de laatste editie Louis Naeyaert. De thuisatleet zal dit jaar met het rugnummer 1 zijn titel trachten te verdedigen, maar mag met namen als Christophe De Keyser, Jonathan Wayaffe, Jasper Sabbe, Sybren Baelde, Sander Heemeryck en Hannes Cool op heel wat tegenstand rekenen.

Idyllisch kader

Vooral de aanwezigheid van Overijsenaar Christophe De Keyser valt op. De semi-prof is normaal enkel op internationaal niveau actief is. “Brugge wordt mijn enige wedstrijd in eigen land dit jaar en het is ook de eerste keer dat ik er start. Het idyllische kader van een wedstrijd in een historische binnenstad spreekt me enorm aan. Voor mij is het de ideale voorbereiding op mijn Ironman Les Sables d’Olonne van volgende week in Frankrijk. Na mijn overstap naar het langere werk wordt het aftasten hoe het loopt in mijn enige kwarttriatlon non-drafting”, aldus De Keyser.