Christophe Bostoen blikt terug op ontslag bij Zwevegem Sport: “Fier op wat ik neerzette”

“Puur naar het aantal punten (4 op 15, red) liep het niet goed, maar als je naar het voetbal en de kansen kijkt, krijg je een heel ander beeld”, klinkt het. “Het is jammer voor de groep en mezelf. Er zit veel kwaliteit in de spelersgroep. Het geluk was wel niet altijd aan onze zijde. Neem nu bijvoorbeeld onze laatste thuiswedstrijd tegen SK Staden (1-3-nederlaag, red.). We misten toen vijf spelers en benutten een penalty niet. Er zijn nog dertig punten te verdienen. De mensen die deze beslissing namen, hebben misschien niet alle wedstrijden gezien. Ik vernam dat er geen enkele speler werd gecontacteerd. Vreemd, toch? Bij alle clubs waar ik voetbalde, liep dat anders. Als de trainer ter discussie stond werden de spelers bevraagd.”

“De club zat op een bepaald moment diep, heel diep”, blikt Bostoen terug. “Ik sleurde de club erdoor, met alle plezier. Mijn ontslag ervaar ik als een slag onder de gordel. Het nieuwe bestuur zorgde voor een nieuwe wind. Het is jammer dat ik de kans niet krijg om de stap met hen te blijven zetten. Ik ben wel fier op wat ik bij Zwevegem neerzette. Dat het zo moet aflopen, is echter spijtig.”

Nieuwe uitdaging

Christophe Bostoen was uiteindelijk zeven jaar aan de slag bij Zwevegem Sport. Eerst als assistent van Lionel Ladon en nadien een jaar en één maand als hoofdtrainer. Een periode met hoogten en laagten in eerste en tweede provinciale. “Zeven jaar lang bij dezelfde club aan de slag zijn, is toch ook een referentie”, besluit ‘Bossie’ die dus toe is aan een nieuwe uitdaging. “We zien wel wat er op mijn pad komt. Ik ben niet dat type trainer dat links of rechts gaat solliciteren.”