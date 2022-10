Christophe Bertjens en KVC Houtvenne halen zwaar uit op het veld van KVK Wellen (1-7): “Eindelijk nog eens ons eigen spel kunnen spelen”

Dé uitslag van het voorbije weekend in derde nationale B viel zaterdagavond te noteren op het veld van KVK Wellen, waar een ontketend KVC Houtvenne een ouderwetse 1-7-score liet optekenen. Freddy Mombongo Dues en Christophe Bertjens legden er elk drie in het mandje.

“Laten we zeggen dat het onze beste wedstrijd van het seizoen was tot nu toe”, lacht Christophe Bertjens. “En langs de kant van Wellen was het misschien wel hun slechtste, want normaal gezien is het toch een ploeg met de nodige kwaliteiten. Het feit dat we na tien minuten al op een 0-2-voorsprong stonden, heeft natuurlijk ook wel meegespeeld. Dat maakte het iets makkelijker voetballen. Na de 1-3 was de veer bij Wellen gebroken en wij hebben het niet meer losgelaten. We kregen nog een aantal kansen en die gingen bijna allemaal binnen. Zo is het uiteindelijk een ruime score geworden.”

Referentiematch

Dit was ongetwijfeld een flinke opsteker na het 1-1-gelijkspel tegen Betekom? “Toen was het collectief niet goed genoeg”, beseft Bertjens. “De trainer had dit vooraf dan ook als een referentiematch bestempeld en we hebben van bij de start meteen hoge pressing gezet. Dat was de eerste keer dat we dit konden doen, want in de eerste vier matchen hielden de tegenstanders telkens veel volk achter de bal. Wellen wilde meevoetballen en dat ligt ons duidelijk beter. We hebben eindelijk eens ons eigen spel kunnen spelen.”

“Ik besef dat de andere ploegen door deze uitslag nu nóg meer op hun hoede zullen zijn tegen Houtvenne. Of nog extra gebrand zullen zijn om ons te kloppen. Dat gaat het er niet gemakkelijker op maken, maar goed. We moeten er zelf ook niet flauw over doen. We hebben nog even tijd nodig om te groeien als ploeg, maar als we met deze kern dit seizoen niet bovenaan meedraaien, hebben we gefaald.”

Nog nooit kampioen

Met onder meer passages bij STVV, Geel, Lommel, Westerlo en Union heeft Christophe Bertjens (29) al flink wat ervaring op de teller staan. Dit seizoen kwam hij over van tweedenationaler Bocholt VV. Bertjens is dus een van de mannen die KVC Houtvenne mee op sleeptouw moet nemen. “Tijdens mijn periode in Geel heeft een operatie aan de buikspieren mij flink wat parten gespeeld”, klinkt het. “Daardoor ben ik meer dan twee jaar verloren. Met 34 doelpunten heb ik nadien nog wel eens een uitzonderlijk seizoen gekend bij Bocholt. Mijn passage bij moederclub Westerlo was dan weer heel kort. Het klikte toen niet echt met de trainer en Union duwde door. Dat was een mooie transfer, maar toen moest iedereen daar plots vertrekken en heb ik uiteindelijk de beslissing genomen om werk en voetbal te gaan combineren.”

“Ik zat niet slecht in Bocholt, maar ik was meteen gewonnen voor het project van KVC Houtvenne. Een periodetitel pakken zou ons al op de juiste weg zetten, maar ik ben in mijn carrière nog nooit kampioen geworden. (lacht) Ik hoop dat ik dat ooit nog eens mag beleven.”