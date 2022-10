Christophe Adriaensen met Braxgata knap gelijk tegen Gantoise (3-3): “We willen top vier in het vizier houden”

hockey EredivisieOp speeldag negen in de ION Hockey League hielden Braxgata en Gantoise elkaar in Boom, na een fel duel, in evenwicht: 3-3. Een punt waarmee de trouwe Braxgata-speler Christophe Adriaensen, die zijn laatste seizoen afwerkt, best tevreden is. “We willen zo lang mogelijk meedoen voor de prijzen”, aldus Adriaensen.

In een wedstrijd waarin de spelers en coaches het niet altijd eens waren met de beslissingen van de scheidsrechters verdeelden Braxgata en Gantoise de punten. Reeds na vijf minuten klommen de Oost-Vlamingen via Roman Duvekot op voorsprong, maar dankzij Loïck Luypaert op strafcorner en Harry Van Bavel ging Braxgata wel met een 2-1-voorsprong de pauze in. De troepen van Pascal Kina namen in de tweede helft het heft in handen en de 2-3-voorsprong na doelpunten van opnieuw Duvekot en Emile Esquelin was het logische gevolg. Braxgata toonde echter mentale weerbaarheid en vier minuten voor het eindsignaal lukte Nelson Onana de gelijkmaker: 3-3.

“Gantoise is altijd een moeilijk te bekampen team”, aldus de 32-jarige middenvelder Christophe Adriaensen. “In elke linie beschikken zij over goede spelers. Die jongens weten wat ze doen. Wij probeerden daar iets tegenover te zetten en vooral in de eerste helft lukte dat zeer aardig. Na de pauze nam Gantoise inderdaad over. Op karakter veroverden we in de slotfase alsnog een punt. Ook dat is mooi.”

Sterke competitie

Braxgata blijft zo op de vijfde plaats in het klassement. In de strijd om de play-offs beschikken Léopold, Gantoise en Dragons op dit moment over de beste papieren. Achter dat trio vormt zich een peloton met Orée, Braxgata, Watducks, Racing en Herakles. Zaterdag staat Braxgata met de komst van Watducks opnieuw voor een belangrijk duel. “De competitie is zeer sterk, het zal van details afhangen wie de play-offs haalt”, aldus Adriaensen. “Wij willen in ieder geval die top vier zo lang mogelijk in het vizier houden. Wie weet kunnen we dan, net zoals vorig seizoen, aan het einde weer toeslaan.”

Adriaensen verdedigt reeds voor het veertiende jaar de kleuren van Braxgata. “Dit wordt mijn laatste seizoen”, zegt hij. “Het is tijd voor andere dingen. Ik nam die beslissing na het vorige seizoen. Hopelijk wordt het een einde in schoonheid.”

Winst voor Dragons en Herakles

Dragons nestelde zich nog wat steviger in de top drie na een vlotte 3-0-overwinning tegen Leuven. In de eerste helft scoorde de Australiër Blake Govers twee keer, na de pauze mocht Henri Raes juichen. Herakles moést winnen op Daring om in het spoor van de kopgroep te blijven en deed dat met duidelijke 0-4-cijfers. Doelpuntenmakers waren Arthur de Borrekens, Amaury Keusters, Jack Vloeberghs en Dylan Thomas.

