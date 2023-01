Christophe Achten (Lindemans Aalst) na verlies tegen leider Roeselare: “Voor eigen publiek moeten we beter doen”

Aalst-coach Christophe Achten gaf het vertrouwen aan het team dat vorige week op bezoek bij Menen voor de ommekeer had gezorgd. Dus met spelverdeler José Monteiro in de plaats van Mikkel Hoff en Robbe Van de Velde voor Egor Bogachev. Ondanks de steun van het thuispubliek konden de Schotte-boys op geen enkel moment de indruk wekken dat ze konden stunten. Een matuur Roeselare - slechts vier verliezende sets in twaalf competitiewedstrijden - domineerde van begin tot einde. “Roeselare deed wat het al een gans seizoen doet”, had ook Achten gezien. “In dat opzicht moesten we de wet van de sterkste ondergaan. Maar langs de andere kant vind ik dat wij niet ons beste niveau hebben getoond. Ik merk beterschap op training, maar we trekken dat nog niet door in de wedstrijden. Vooral op verdedigend vlak. Ballen die enkele weken geleden op training nog wel vielen, doen dat nu niet meer. Maar het komt het erop aan om dat ook in de match te tonen. Dat is een volgende stap die we moeten zetten”.

Met de inbreng van Hoff en Bogachev trachtte Achten de schwung van de bezoekers te breken, maar tevergeefs. “Roeselare heeft een heel soliede team. Op dit ogenblik zijn ze gewoon te sterk voor de concurrentie. Het is niet tegen Roeselare dat wij de punten moeten halen, maar voor eigen publiek moeten we beter kunnen. In die zin ben ik teleurgesteld dat de spelers te snel hebben opgegeven. Telkens als het erop leek alsof we even voor dreiging konden zorgen, liep het mis. De halve kansjes die je tegen een team van dit kaliber krijgt, moet je grijpen. En dat hebben we niet gedaan.”

Volledig scherm Aalst-coach Christophe Achten trachtte met enkele time-outs bij te sturen, maar tevergeefs. © Foto Beckx/RV

Belangrijk duel tegen Borgworm

“Door de blessures van opposite Pauls-Renars Jansons en middenman Lennart Heckel was ik ook beperkt in de wisselmogelijkheden. Jansons sukkelt met een letsel aan de buikspieren. Hij traint, maar kan niet voluit gaan en dat is uiteraard nodig in de matchen. Heckel heeft een ontsteking aan een pees in de voet. Heel vervelend en pijnlijk. Ik hoop hen te kunnen recupereren voor de belangrijke wedstrijd van komende zondag op bezoek bij Borgworm. Daar moeten we voluit voor de drie punten gaan.”

Lindemans Aalst (14 punten) blijft na de nederlaag tegen Roeselare op de zesde plaats die recht geeft op het laatste ticket voor de Champions play-offs. De achterstand op het trio Gent, VHL en Menen bedraagt 4 punten. De Ajuinen moeten echter vooral naar achteren kijken. Daar deed Borgworm (10 punten) dankzij 1-3-winst in het onderling duel haasje-over met Achel (9 punten). Guibertin (8 punten) is hekkensluiter.