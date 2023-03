Christophe Achten (Lindemans Aalst) na nieuw verlies tegen Gent: “We moeten leren durven te winnen”

Bij de Ajuinen kreeg de Let Pauls-Renars Jansons als hoofdaanvaller de voorkeur op Robin Overbeeke. “Sinds een drietal weken is John opnieuw fit en hij toont op training dat hij heel wat in zijn mars heeft”, legt verklaart Christophe Achten zijn keuze. “In de beginfase tegen Gent was hij ook niet af te stoppen (de 20-jarige Jansons scoorde in de openingsset 7 punten, red.), maar hij kon het niet volhouden. Dat is typisch voor een jonge gast die in proces zit en die die stappen nog moet zetten. Met Jansons als opposite en Baetens als libero hebben we Gent verrast qua opstelling. We begonnen zeer goed aan de wedstrijd. Gent heeft zich dan wat aangepast en cruciaal voor de wedstrijd was het einde van de tweede set waarin we verzuimden om het af te maken (Aalst liet vier setballen onbenut, red.). Pakken we die set, dan winnen we wellicht de match met 0-3. Nu kreeg Gent vleugels en mijn jongens een tik. In de derde set hadden we het moeilijk, maar in de vierde toonden we ondanks een achterstand ons hart. We zijn blijven vechten, maar bij 23-23 werd onze jeugdigheid afgestraft, zowel in keuzes als in kwaliteit. Ik kan mijn team weinig verwijten. In vergelijking met Maaseik was het een stuk beter. Net als tegen Roeselare lukte het op het einde van de sets net niet. We zitten momenteel aan de slechte kant van het verhaal. Dat is frustrerend en teleurstellend, maar als we de positieve zaken van tegen Gent meenemen gaan we zeker nog wedstrijden winnen. We verdienden in Gent meer. Het verschil is dat Gent in de goede flow zit en de maturiteit heeft die wij op sommige momenten missen”.