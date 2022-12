Christophe Achten (Lindemans Aalst) na Europese uitschakeling: “Deze ploeg is nog niet genezen”

VOLLEYBAL CHALLENGE CUPNa de 3-0-zege tegen Borgworm en de behoorlijke prestatie in Roeselare was bij Lindemans Aalst de hoop gegroeid dat het de scheve situatie in de Challenge Cup kon recht zetten. Na de heenwedstrijd (3-1) verloren de Ajuinen echter ook in Schotte tegen de Cypriotische competitieleider Omonia Nicosia (2-3).

Christophe Achten, sinds een tiental dagen aan het sportieve roer bij Lindemans Aalst, was zichtbaar ontgoocheld. Net als zijn spelers die één voor één en met hangende hoofden richting kleedkamer trokken. “Hoewel ik vooraf wist dat het moeilijk zou worden, ben ik inderdaad teleurgesteld”, aldus de Maaseikenaar. “Nicosia is echt geen slechte ploeg. Ik zag op de video uit de heenmatch dat de Braziliaan Da Silva Santos sterk presteerde. We slaagden erin om hem lam te leggen, maar hun opposite Eleftheriou heeft ons veel pijn gedaan. Hij scoorde vanuit alle hoeken. Zo’n hoofdaanvaller wil ik ook wel in mijn team. We begonnen goed aan de wedstrijd met een goeie opslagdruk. In de tweede set vielen we helemaal terug en vergooiden we in feite de kwalificatie. In de openingsset kwamen de bezoekers amper tot scoren, in de tweede set werkten ze af aan 75 procent. Op zo’n momenten zie je dat deze ploeg nog niet genezen is. Het blijft een moeilijk verhaal. We werken eraan, maar op negen dagen kon ik nog niet heel veel veranderen. Ik kan ook niet toveren”.

De twijfel sloop zienderogen in het team. De derde set wisten de Schotte-boys nog wel naar zich toe te trekken, maar de vierde set was beneden peil. “Onze start in die set was desastreus. Het is duidelijk dat we een probleem hebben met de setting waardoor we amper voor dreiging kunnen zorgen in het midden. Een verschil met de bezoekers die over een ervaren passeur beschikken. Ik heb Mikkel Hoff vervangen door José Monteiro en getracht vertrouwen te geven, maar het kalf was verdronken. Ik vind dat Robbe Van de Velde en Egor Bogachev nog veel tot scoren kwamen, ondanks de kwaliteit van de passen. Dat is iets waar we oplossingen voor moeten zoeken en waaraan we moeten werken. Positief is dat we zijn blijven vechten, dat kan ik de jongens niet verwijten. Er zijn zeker ook positieve zaken, maar we slagen er niet in om ons niveau een ganse wedstrijd aan te houden”.

Rechtstreeks duel met Guibertin

Voor de jaarwisseling speelt Aalst (9 punten) nog één wedstrijd, komende woensdag thuis tegen Guibertin (8 punten). Winst in dit rechtstreekse duel om de zesde plaats is een must. “Er was telkens weinig tijd tussen de matchen tegen Borgworm, Roeselare en Nicosia. Nu hebben we iets meer tijd. De spelers beseffen ook dat dit een zespuntenmatch is die absoluut gewonnen moet worden. We gaan er alles aan doen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden”.