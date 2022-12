Christophe Achten debuteert bij Lindemans Aalst met 3-0-zege tegen Borgworm : “Dit doet deugd. Voor de club, de spelers en mezelf”

“Deze overwinning doet deugd”, bevestigt Achten. “Zowel voor de club, de spelers als voor mij als coach. Op twee dagen tijd kon ik nog niet veel veranderen, maar het is positief dat de spelers een reactie hebben getoond na het ontslag van Martins. Uiteindelijk zijn ook zij medeverantwoordelijk voor de mindere resultaten en daar zijn ze zich ook van bewust.”

“Waaraan ik die eerste dagen vooral gewerkt heb? Ik heb mijn visie op het spel gegeven en mijn manier van werken uitgelegd. Ik heb hen ook de structuur van de training laten voelen en getoond hoe we gaan werken. Ik zag de jongens eind oktober bezig in de 3-1-zege voor de beker tegen VHL. Er zat schwung het team, maar de laatste weken was die verdwenen. De spelers misten een kader. Ingeval van problemen moet je kunnen terugvallen op een aantal basisafspraken. Met mijn ervaring als coach kan ik die wel bieden. Uiteraard moet dat de komende weken allemaal nog voort uitgewerkt worden”.

Ups en downs

Net al de voorbije weken verliep het spelpeil tegen Borgworm nog te veel met ups en downs. “In de twee eerste sets konden we een kloof maken, maar telkens lieten we de bezoekers terugkomen omdat we fouten begonnen te maken. Op dergelijke momenten voel je dat het team vertrouwen mist. We hebben nochtans een team met potentieel, een evenwaardige kern ook. Het was voor mij heel moeilijk om te beslissen over de ploeg die tegen Borgworm zou starten. Iedereen deed zijn uiterste best op training. Er waren misschien wel spelers die het meer verdienden om te starten. Ik heb hen ook uitgelegd dat mijn keuzes zeker niet definitief zijn.”

Competitie primeert

Door de zege tegen Borgworm en het verlies van Guibertin op bezoek bij hekkensluiter Achel klimt Aalst naar een voorlopige vijfde plaats in de rangschikking. “Als we tegen Borgworm verloren hadden, zag het er niet goed uit. Nu doen we weer volop mee voor een plaats in de play-offs. Er volgen nu nog drie belangrijke matchen voor Nieuwjaar. In de competitie moeten we minstens nog drie punten pakken. Roeselare vertrekt zaterdag als uitgesproken favoriet. De West-Vlamingen hadden al een prima geheel en zijn zelfs nog versterkt. We hebben daar weinig te verliezen en door onze zege tegen Borgworm is er minder druk.”

“Over twee weken ontvangen we Guibertin, een rechtstreekse concurrent voor de top zes. Tussendoor is er de Europese terugmatch tegen Omonia Nicosia. In Cyprus werd het een 3-1-nederlaag, volgens wat ik hoorde een absoluut dieptepunt. Het wordt een hele uitdaging om dat recht te zetten via de golden set. Maar onze prioriteit gaat naar de competitie. Met de drie punten tegen Borgworm hebben we een goede eerste stap gezet.”

