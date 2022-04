Christoph Vanderpoorten (SKV Zwevezele B) is ondanks zekerheid over behoud kritisch: “Seizoen om snel te vergeten”

Negen op negen tegen top drie

“Enkele weken geleden zag onze situatie er niet zo rooskleurig uit en stonden we bovendien voor drie loodzware opdrachten tegen Jabbeke, Veurne en Varsenare. Toevallig de top drie. De spelers hebben zich nog eens dubbel geplooid, want die drie confrontaties vormden voor hen een uitdaging. Ze wisten ook op voorhand dat elk punt van goudwaarde zou zijn bij de eindafrekening. Ik ben dan ook terecht fier dat de spelers de volledige top drie in het verlies konden spelen.”

“Die 9 op 9 is nogmaals het bewijs dat we een heel degelijk team hadden, maar door allerlei omstandigheden in het sukkelstraatje beland waren” aldus de trainer van Zwevezele B. “Zondag is er nog de derby op het veld van Kanegem en we zouden uiteraard graag het seizoen met een 12 op 12 afronden.”

Mentaliteitsproblemen

“We hopen dit seizoen alvast snel door te spoelen, want het was allesbehalve goed. Niemand had verwacht dat we in de onderste regionen zouden belanden. We bleven wel een seizoen lang niet gespaard van coronabesmettingen en blessures. Ook hadden heel wat spelers gedurende bepaalde periodes wat mentaliteitsproblemen. Veel negatiefs dus, maar eind goed alles goed”, klinkt het. “Iedereen is zich blijven inzetten om de operatie behoud tot een goed einde te brengen. Volgend jaar dus met nieuwe moed herbeginnen in tweede provinciale en als A-ploeg vermits het bestuur besliste om de eerste ploeg ook niet in eerste provinciale te laten herstarten.”