Christoph Van Elslande (WS Lauwe): “Midweeks spelen zou met onze heel kleine kern een probleem zijn”

Het komt er dus weer van en is het nu wachten op een nieuwe kalender. “Ik vraag me af hoe ze dat gaan regelen”, aldus de coach van de ‘Wietstar’. “Ik hoorde links en rechts dat men iedereen tegen iedereen zou laten spelen. Vijftien wedstrijden dus. We hebben een sterke thuisreputatie en als we bijvoorbeeld tegen de topploegen op verplaatsing moeten spelen, dan is dat voor ons een nadeel.”

“Misschien gaat er midweeks worden gespeeld en dat zou voor ons een probleem zijn, want we hebben een heel kleine kern. Die opeenvolging van wedstrijden zou ten koste van blessures zijn en in ons nadeel zijn. Midweeks aantreden is voor sommige spelers door hun werkomstandigheden ook al een probleem. Ik heb drie à vier jongens die omwille van hun job maar vlak voor de training opdagen.”

“Nu ja, voor alle ploegen wordt het hetzelfde. Het is een heel moeilijk jaar. Met het oog op transfers kunnen we geen spelers gaan volgen. Ik verwacht dat veel ploegen komend seizoen het bij dezelfde kern gaan houden. Met hier en daar een paar versterkingen.”

Individueel loopschema

De spelers van White Star Lauwe kregen een individueel loopschema mee. “Nu voorzie ik een week pauze”, aldus Van Elslande. “Ik probeer ze met een trainingsschema aan het werk te zetten. Van 7 tot 15 januari laat ik telkens drie spelers naar ons stadion komen voor het afleggen van conditietesten. Op die manier zal ik zien wie wat heeft gedaan. Of niet heeft gedaan. Op basis van die conditietesten, zal ik eventueel extra trainingen voorzien of gaan we die gasten apart nemen tijdens de groepstrainingen die we mogen herstarten op 15 januari.”

Sportief manager Stefan Tanghe doet de komende weken de besprekingen met de spelersgroep. “We hebben nog maar vier matchen kunnen spelen en ik zie niet in dat er spelers nu gaan vertellen dat ze de club zullen verlaten”, besluit Van Elslande.

