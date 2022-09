Christoph Van Elslande (FC Meulebeke): “Snel proberen die eerste driepunter te pakken”

Christoph Van Elslande staat nu aan het hoofd van het fanionteam van FC Meulebeke. De 49-jarige Lauwenaar doet zelf zijn verhaal. “Vorig seizoen stond ik aan het roer bij WS Lauwe, waar ik in oktober zelf mijn ontslag gegeven heb”, legt Van Elslande uit. “Eind december nam ik dan de teugels in handen bij Lendelede Sport. Nu kan ik terug aan de slag bij een eersteprovincialer en dat is FC Meulebeke geworden. In elk geval een mooie uitdaging!”

Voldoende potentieel met fitte kern

“FC Meulebeke had het vorig seizoen knap lastig maar volgens mij is er dit seizoen voldoende potentieel voor handen. Met een fitte kern natuurlijk! En dat is geen evidentie met een drietal spelers die ongeveer één jaar door blessures langs de zijlijn stonden. Indien ik over iedereen kan beschikken, dan moet een rustige campagne in eerste provinciale zeker tot de mogelijkheden behoren. In aanvallend opzicht zitten we echter wat krap maar daar zullen we wel een mouw aan passen. “

Eén op zes te weinig

“We zijn met een één op zes uit de startblokken geschoven en dat is uiteraard te weinig. Als je op de eerste speeldag SV Jabbeke op bezoek krijgt, dan moet je altijd die drie punten kunnen binnenhalen. Dat gebeurde echter niet want we bleven steken bij een brilscore. Nochtans waren we de betere ploeg maar we konden de kansen spijtig genoeg niet afmaken. Vorige week gingen we met 4-0-cijfers de boot in op het veld van Boezinge maar dat is zeker geen schande want dit Boezinge zal dit seizoen in onze reeks toch hoge ogen gooien.”

Thuis tegen RC Waregem

“Zaterdag ontvangen we RC Waregem. Een meer dan degelijke ploeg want ik zag de ‘Rassing’ aan het werk op het veld van Deerlijk. Uiteraard zouden we graag die eerste driepunter van het seizoen op onze naam schrijven want een zege zou prima zijn voor ons vertrouwen. FC Meulebeke wil in elk geval beter doen dan vorig jaar en hoe sneller die eerste overwinning er komt, hoe beter! “