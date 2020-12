Christoffer Remmer (KVC Westerlo) voor het duel tegen Club Brugge NXT: “Iedereen beseft wat er op het spel staat”

De recente zes op zes tegen Lierse Kempenzonen en Lommel SK smaakt alvast naar meer in het Kuipje. “We zijn weer onderweg naar waar we willen staan”, stelt Christoffer Remmer vast. “We komen uit een moeilijke periode. Het heeft veel werk gekost om er terug bovenop te geraken, maar je merkt aan alles dat we nu toch weer in een stijgende lijn zitten. Corona hangt nog altijd wel rondom ons, maar we proberen er niet al te veel bij stil te staan. Fysiek zitten we intussen weer op ons normale niveau en op een paar kleine blessures na is iedereen fit.”

Concurrentie is groot

De plaatsjes zijn inderdaad duur in Westerlo momenteel. Zo moest ook Christoffer Remmer (27) de voorbije weken knokken om zijn basisplaats te heroveren. “Dat hoort nu eenmaal bij het voetbal”, weet de Deense flankverdediger. “We hebben een brede, sterke kern. De concurrentie is groot, maar dat kan alleen maar positief zijn. De technische staf doet er alles aan om ons scherp te houden, zodat iedereen klaar is wanneer het nodig is. Kijk bijvoorbeeld naar Basilio Ndong. Die had nog niet veel minuten in de benen, maar speelde wel fantastisch tegen Lommel. Of de coach zijn winning team gaat wijzigen tegen Brugge? Dat durf ik niet te zeggen. Hij heeft voldoende keuzemogelijkheden en het gaat geen kopie worden van de partij tegen Lommel. Brugge is een jonge, enthousiaste ploeg, die er snel probeert uit te komen. Tactisch gezien kunnen de accenten dus misschien wel wat anders liggen, maar een ding is zeker: wie vrijdag het veld opstapt, gaat sowieso weer alles geven om de drie punten thuis te houden.”

Vertrouwen getankt

Conclusie: het huidige Westerlo zou zich nu niet meer mogen laten verrassen zoals onlangs nog op Daknam. Toen werd het 1-1. “We beseffen allemaal wat er op het spel staat”, besluit Remmer. “We onderschatten Brugge zeker niet, maar de focus moet vooral op onszelf liggen. We hebben heel veel vertrouwen getankt uit die zege tegen Lommel. Daarin hebben we weer de juiste attitude getoond en daar staat of valt alles mee. Al die positieve punten gaan we proberen mee te nemen naar vrijdag.”