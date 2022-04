Christoff Janssens verlaat Clem Scherpenheuvel na dit seizoen: “Ik maakte zes mooie jaren mee”

Voor insiders zal het wellicht geen verrassing zijn, maar voor de buitenwereld is het toch even opkijken. Na zes seizoenen zal coach Christoff Janssens in mei Clem Scherpenheuvel verlaten. “Ik combineerde dit seizoen mijn activiteiten bij Scherpenheuvel al met de U18 van Limburg United. Het is de bedoeling om volgend seizoen volledig de kaart te trekken van de Limburgers. Ik zal dan de leiding krijgen over de U16 en de C-ploeg. Daarnaast word ik assistent van Niels Marnegraeve. Zijn ploeg komt uit in Top Division 1. Voor mij is dit een mooie kans. Toch wil benadrukken dat ik Clem Scherpenheuvel in de beste verstandhouding zal verlaten. Ik maakte zes mooie jaren mee bij de club. Het is niet aan mij om mijn opvolger aan te duiden, maar ik wil wel advies geven. Het lijkt me belangrijk om rustig de tijd te nemen en iemand uit te kiezen die echt bij het huis past.”

Hoge score

Tegen Kontich Wolves werd het een ware thriller. Christoff Janssens bevestigt. “Drie keer kregen we de kans om de match voortijdig af te maken, drie keer slaagden we daar net niet in. Kontich kon ook enkele keren beslissende wanhoopspogingen door het net jagen. In de derde verlenging voelden we de vermoeidheid. Gemakkelijke inleggers werden plots gemist. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat we nipt het onderspit moeten delven na een match met hoge score. Ook tegen Landen en Lommel kenden we een gelijkaardig scenario. In het begin van het jaar kenden we even een mindere periode. Corona en blessures speelden ons parten. Nu raken we weer op toerental. Offensief vlot het prima, maar verdedigend moet er nog een tandje bijgestoken worden.”