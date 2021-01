Christoff Janssens (Scherpenheuvel) zag competitiestop aankomen: “Met mijn hoofd al bij volgend seizoen”

Coach Christoff Janssens was helemaal niet verbaasd, toen het nieuws van de stopzetting wereldkundig werd gemaakt. “Je zag dit scenario al enkele weken aankomen. De federatie had drie plannen opgesteld om de competitie alsnog te laten hervatten. Twee daarvan waren door de tijd al achterhaald. De coronacijfers daalden de voorbije weken weliswaar, maar niet overtuigend genoeg om van een doorbraak te spreken. Bij een bevraging van de bond hebben wij eerder aangegeven dat we graag in deze competitie nog hadden gespeeld. Het moet natuurlijk kunnen en mogen. In september werkte Clem nog enkele competitiewedstrijden af. Toen had ik echt wel het gevoel dat dit op een zeer veilige manier gebeurde. Ik zag het dan ook zitten om de komende maanden die kleine poule van zeven ploegen af te werken. Op die manier bleven de spelers tenminste bezig. Versta me niet verkeerd, ik heb alle begrip voor deze situatie en de genomen beslissing. Met mijn hoofd zit ik dan ook al bij het volgende seizoen.”

Gevolgen

De stopzetting heeft uiteraard gevolgen voor alle clubs. Dat beseft ook Christoff Janssens. “Op enkele matchen in het najaar na zullen alle spelers anderhalf jaar geen competitiematchen hebben afgewerkt. Een speler die voor de lockdown 35 jaar was, zal er in september 37 zijn. Concreet kan ik bij ons het voorbeeld van Jan Hermans aanhalen. Hij heeft zijn afscheid uitgesteld omwille van de pandemie. Nu spelen niet meer mogelijk is de komende maanden, weet ik niet wat hij zal doen. Ook Vladimir Vukovic zal onze club verlaten, maar om heel andere redenen. Hij heeft werk gevonden in Luxemburg. Seppe Reeckmans wordt mogelijk doorgeschoven naar de centerpositie, maar het is duidelijk dat er nog gestalte moet bijkomen. Ik stel me de vraag hoe ik mijn spelers ga terugkrijgen. Dat probleem zal iedere coach hebben. We zijn alleszins aan het verjongen.”

Problemen bij de jeugd

Ook bij de jeugdwerking worden door Christoff Janssens vragen gesteld. “Ik ben zeer nauw betrokken bij de jeugdwerking van de club. Bij de U16 zit veel talent. Zij mogen geen anderhalf jaar achterstand oplopen. Ik hoop dat we in maart met hen wel al opnieuw kunnen trainen om de achterstand te beperken. Normaal wordt er getraind tot half mei. Nu zouden we de trainingen kunnen laten doorlopen tot aan de grote vakantie. Zelfs indien we in het begin zonder contact zouden moeten trainen, zijn er mogelijkheden. Aan de individuele ontwikkeling van jonge spelers kan altijd gewerkt worden.”