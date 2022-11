Christoff Corten werkt na sterk 2022 al aan het seizoen 2023

Lotto Volley League Maaseik verslikt zich in Leuven, Achel pakt eerste punt

Greenyard Maaseik leek zaterdag op weg naar een vlotte zege in Leuven, maar de Maaslanders verslikten zich in een opzittende thuisploeg die de 0-2-achterstand omboog naar winst. Ook Achel speelde een vijfsetter. Ondanks het verlies tegen Aalst, was er ook positief nieuws, want de Tectumjongens pakten hun eerste punt. “Ik kan alleen maar heel tevreden zijn, want we hebben getoond dat we wel degelijk kunnen volleyballen”, vertelt coach Jan Vanvenckenray.

