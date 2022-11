Christoff Corten werkt na sterk 2022 al aan het seizoen 2023: “Weer op alle fronten vooraan meestrijden”

“2022 was in de eerste plaats weer een gewoon racejaar, een autosportseizoen waarin de fans volop van onze favoriete sport konden genieten en dat na twee jaar die menselijk en zakelijk vaak moeilijk waren”, is de belangrijkste vaststelling van Christoff Corten na afloop van het geslaagde seizoen. “Sportief waren we ook succesvol en dat is uiteraard een tweede belangrijke conclusie na een jaar lang racen. De titel in de Porsche Endurance Trophy betekent voor mij heel veel en motiveert ons om volgend seizoen weer op alle fronten vooraan mee te strijden. Ik wil na dit mooie seizoen dan ook niet nalaten om alle sponsors en partners, het team Russell Racing by NGT en de vele fans van onze prachtige sport te bedanken.”

Spannende ontknoping

Het seizoen 2022 eindigde met een zeer spannende race in Zolder, waar werkelijk op de meet over winst en verlies beslist werd. “Het was inderdaad spannend”, herinnert Christoff Corten zich. “We hebben dit jaar met regelmaat en twee zeges de basis van ons succes gelegd, maar de concurrentie was stevig met de beste Belgische Porsche-teams aan de start van de diverse races. Zeker tijdens de 24 Hours of Zolder was de startgrid er een die absoluut mocht gezien worden, met zelfs ex-Le Mans-winnaars aan de start van de race. De betrouwbaarheid van onze Porsche 911 GT3 Cup – type 992 – was exemplarisch en wij hebben werkelijk geen enkel technisch euvel gekend in meer dan 35 uur autosportcompetitie. Voeg daar de sterke aanpak van ons team Russell Racing by NGT Racing aan toe en je krijgt de ingrediënten van een mooi seizoen in deze aantrekkelijke competitie.”