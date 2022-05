Christian Iguacel opent met snelle 400m-tijden

Iguacel had een druk dagje op de interclub. De Ac Lyra-atleet combineerde het hink-stap-springen met de 400m (na twee sprongen repte hij zich naar z’n startblok) en draafde op in de 4x400m-ploeg. “Eerlijk gezegd had ik gehoopt om nog een tikkeltje sneller te lopen : laag in de 46 of er net onder”, bekende hij. “Maar uiteraard ben ik tevreden. Het ging vooral om de punten. Mijn opwarming stond in functie van het hinkstap. Ik moest na 2 sprongen rap mijn spikes aantrekken en lopen. Er blies ook een stevige wind tussen de 200m en de 300m. Zonder wind en hinkstap zat ik onder de 46 seconden. Ik hield me koest in de eerste helft en liep gecontroleerd. Daar heb ik op gewerkt op training. Het is nu wachten op die ene perfecte koers”, stelt de 26-jarige atleet die vorig jaar in Merksem een PR van 45.93 neerzette.

Geen Universiade

. Hij droomt van het EK in München. “Ik had de Universiade als doel. Echt om daar potten te breken. Dat kampioenschap is afgelast. Nu ga ik proberen een plek te verdienen in de 4x400m-ploeg. Ik denk dat ik stelselmatig mijn plaatsje aan het afdwingen ben. Ik wil ook strijden om individueel het EK te halen. De limiet is 45.70. Maar aangezien er maar drie plekjes zijn, zal het er eerder op neerkomen om in de top drie van België te zitten. De conclusie is eenvoudig: als ik maar hard genoeg loop dan gaan de deuren wel open.”

In het hinkstap liet hij als niet-specialist 14m42 optekenen. Goed voor een tweede plaats en een pak belangrijke punten voor zijn team Ac Lyra. Tot slot bracht hij als slotloper van de 4x400m-ploeg het stokje als eerste over de eindmeet. Na een dagje hard werken mocht hij stevig gaan vieren, want z’n club Ac Lyra won de interclubtitel in hoogste afdeling.