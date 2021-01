Christian Buysse (Team Keukens Buysse): “Bewust geen nieuwe renners aangesloten”

Met de bronzen medaille van Emiel Verstrynge op het WK veldrijden voor junioren beleefde Team Keukens Buysse begin 2020 een hoogtepunt in het bestaan van de club. Anderhalve maand later kwam corona. De ploeg heeft nogal wat jonge crossers in de rangen. Sedert de veldrit in Ruddervoorde op 24 oktober konden zij niet meer in actie komen. “Wat heel triestig is”, reageert Christian Buysse. “Eerst was er hoop dat de jeugd tijdens de kerstperiode weer in actie zou komen. Die hoop bleek ijdel, waardoor we bij de club het geweer van schouder veranderen.”

“We focussen op het wegseizoen. Dat wordt nu het hoofddoel”, gaat Buysse voort. “Bij de junioren zullen we proberen een aantal interclubs te rijden. De Grote Prijs Guido Reybrouck in Damme op zondag 21 maart zullen we kunnen rijden. Als die wedstrijd kan doorgaan welteverstaan. Van sommige organisatoren van interclubs kreeg ik geen reactie, omdat zij nog in het duister tasten. We hopen met de acht junioren van Team Keukens Buysse tegen eind juli een zestal interclubs te rijden.”

Kevin Neirynck doet verder

De club telt in 2021 een twintigtal renners: acht junioren, vijf nieuwelingen, enkele aspiranten en een paar elite zonder contract en beloften. Onder hen ex-prof Kevin Neirynck, Jos Buysse en veldrijders Yoni en Jelle De Bock. “We schreven in voor de Grote Prijs Etienne De Wilde in Laarne van zondag 30 mei”, gaat Buysse voort. “Kevin Neirynck doet verder zolang hij zich kan weren. Of Jos Buysse veel zal koersen hangt af van buitenlandse missies met het leger. De broers De Bock houden zich bezig met wedstrijden op het virtuele platform Zwift en doen het heel goed. Bewust hebben we het aantal renners beperkt tot een twintigtal. We sloten geen nieuwe renners aan. Jeugd blijft wel altijd welkom. Enkel Jaromir Lannoo gaf zijn ontslag.”

“Ik hoop dat we tegen volgend jaar een paar sponsors extra kunnen aantrekken”, aldus nog Buysse. “Enkele partners wachten tot juni om ons te steunen, met andere moet ik rond de tafel gaan zitten. Het is niet de bedoeling dat de club alleen op mijn inbreng draait. Nieuwe kledij zullen we pas in juni bestellen.”