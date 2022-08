Christian Burgess en Union gaan met de billen bloot op bezoek bij KV Mechelen: “We waren gewoon niet goed genoeg”

voetbal jupiler pro leagueVan de hemel naar de hel. Dinsdag nog euforie na de overwinning tegen Rangers (2-0), zaterdag enorme teleurstelling na de 3-0-nederlaag tegen KV Mechelen. Speelt het druk schema de vicekampioen al parten of was er te weinig concentratie?

Het liep voor geen meter voor de Brusselaars. KV Mechelen nam het heft in handen en opende in het slot van de eerste helft de score. Na de pauze duwde de thuisploeg door. Union had geen reactie in huis en moest met harde 3-0-cijfers afdruipen.

“We begonnen niet goed genoeg aan de wedstrijd", zucht Christian Burgess. “We zaten niet in de duels en werden daarvoor gestraft. De ongelukkige 1-0 vlak voor de rust hielp niet. Met 0-0 was uiteraard beter geweest en daar hoopten we ook op. We begonnen dan nog eens dramatisch aan de tweede helft.”

“We waren gewoon niet goed genoeg, maar zijn professionals en moeten deze nederlaag van ons afzetten. Zondag staat in teken van herstel en dan kijken we vooruit op de terugmatch tegen Rangers”, besluit Burgess.

Heel weinig duelkracht

“Niemand verliest graag”, stelt trainer Karel Geraerts. “Je kan verliezen, je kan goed spelen en kansen creëren enzovoort, maar wij verloren zaterdag kansloos. Bij de rust heb ik gezegd dat we blij mochten zijn dat het maar 1-0 was.”

“We hadden heel weinig duelkracht en geven een drietal kansen gewoon weg aan KV Mechelen. In de rust hebben we bijgesteld, maar vijf minuten ver in de tweede helft slikten we een doelpunt op stilstaande fase en dan verzuipt alles.”

Last van de euforie

“We hadden iedereen gewaarschuwd om geen euforie te hebben na de wedstrijd van dinsdag. Op de één of andere manier hadden bepaalde jongens daar toch last van. Dit gaat even blijven hangen, maar we moeten professioneel blijven en vanaf zondagmiddag vooruitkijken.”

“We hebben een zware slag gekregen. 3-0 verliezen, is niet leuk. De koppen moeten heel snel naar omhoog gaan, want dinsdag wacht ons een grote uitdaging en een geweldige wedstrijd. We moeten vertrouwen hebben in onszelf en niet vergeten wat we goed kunnen”, besluit Geraerts.

